বগুড়ার শিবগঞ্জে বিতর্ক প্রতিযোগীতার চুড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত

রবিউল ইসলাম রবি, শিবগঞ্জ (বগুড়া) | সেপ্টেম্বর ৪, ২০২৫

বগুড়ার শিবগঞ্জের গুজিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে আন্তঃ স্কুল বির্তক প্রতিযোগীতার চুড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে বিদ্যালয় স্কুল ক্যাম্পাসে এ অনুষ্ঠিত বির্তক প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়।

বির্তকের বিষয় ছিল ‘জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় কেবল আন্তর্জাতিক উদ্যোগ’ই নয় স্থানীয় উদ্যোগও আবশ্যক’।

বিষয়টির পক্ষে পক্ষ দল হিসেবে ৯ম শ্রেনী এবং বিপক্ষ দল হিসেবে ৭ম শ্রেনীর ৩ জন করে বক্তা তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

এতে মডারেটর ছিলেন অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহিনুর আলম। উক্ত বির্তক প্রতিযোগীতায় ৭ম শ্রেনীর শিক্ষার্থী দল ৯ম শ্রেনীর দলকে হারিয়ে বিজয়ী হওয়ায় গৌরব অর্জন করে। শ্রেষ্ঠ বক্তা নির্বাচিত হন ৭ম শ্রেনীর উম্মে আছিয়া তুবা।

পরে উভয় দলের তার্কিকদের মাঝে পুরস্কার বিতরন করেন অত্র বিদ্যালয়ের সভাপতি ফিরোজ আহম্মেদ। এসময় উপস্থিত ছিলেন সহঃ শিক্ষক আলহাজ্ব মেজবাউল ইসলাম, নূরে শাকিলা জাহান, মাসুদা আক্তার, আমিনুর রহমান, তানজিলা আক্তার, মাহমুদুল হাসান, জিল্লুর রহমান, আব্দুল লতিফ, আশরাফুল ইসলাম,. জাকির হোসেন সাজু, প্রদ্যুত কুমার, সুজল সরকার, মলি আক্তার, মেহেদী হাসান, অলোক কুমার প্রমুখ।

