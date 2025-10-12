বগুড়ার শিবগঞ্জে বিয়ের গেটে পাত্রীর মরদেহ

রবিউল ইসলাম রবি, শিবগঞ্জ (বগুড়া) | অক্টোবর ১২, ২০২৫

বাড়িতে চলছিলো গায়ে হলুদের আলোকসজ্জা ও বিয়ের আয়োজন। এরই মধ্যেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় কনের। মহূর্তেই বিবাহের আনন্দ পরিনত হয় বিষাদে।

এই হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটেছে বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার কিচক ইউনিয়নের বলরামপুর গ্রামে।

কনে মৌমিতা খাতুন (১৯) উপজেলার বলরামপুর গ্রামের শিক্ষক গাজিউল হকের একমাত্র মেয়ে।

মৌমিতার পিতা গাজিউল হক জানায়, গত শনিবার রাত ৯টার দিকে বগুড়া শহর থেকে বিয়ের কেনাকাটা শেষে বাড়ি ফেরার পথেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয় মৌমিতা খাতুন। তাকে তাৎক্ষণিকভাবে টিএমএসএস হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত: ঘোষণা করে।

রাতেই তার মরদেহ নিজের বিয়ের গেট দিয়ে বাড়িতে আনলে পরিবার পরিজন, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশিরা বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ে। রোববার (১২ অক্টোবর) গায়ে হলুদ ও সোমবার (১৩ অক্টোবর) তার বিবাহ সম্পূর্ণ হওয়ার কথা ছিল।

মৌমিতার মৃত্যুর খবরে বিয়ে বাড়ির আলোকসজ্জায় নিমিষেই অন্ধকার নেমে আসে। তাকে রোববার দুপুর ১২টার দিকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

মৌমিতার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে কিচক ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান আলাউদ্দিন।

বগুড়া, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

বগুড়ার শিবগঞ্জে টাইফয়েড টিকা ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন

সারা দেশের ন্যায় বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলায় আনুষ্ঠানিকভাবে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইনেরবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে বৈদ্যুতিক খুঁটির টানার তারের সাথে ধাক্কায় যুবকের মৃত্যু

বগুড়ার শিবগঞ্জে বৈদ্যুতিক খুঁটির টানার তারের সাথে ধাক্কা লেগে আহতবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবারবিস্তারিত

অবশেষে বগুড়ার শিবগঞ্জ থানার এসআই মামুন প্রত্যাহার

বগুড়ার শিবগঞ্জে হাতকড়াসহ আওয়ামীলীগ নেতাকে গ্রামবাসী কর্তৃক ছিনিয়ে নেওয়া ঘটনায়বিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে আ’লীগ নেতাকে ছিনিয়ে নেওয়া মামলায় গ্রেপ্তার-২১, আতঙ্কে সাধারণ মানুষ

বগুড়ার শিবগঞ্জে উপজেলা আ’লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যানবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে সরকারি বাসায় মিললো ফার্মাসিস্টের মরদেহ

বগুড়ার শিবগঞ্জে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের ২য় তলারবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে পুত্রকে হেনস্তার ঘটনায় পিতাকে মারপিট

বগুড়ার শিবগঞ্জে পুত্রকে হেনস্তার ঘটনায় প্রতিপক্ষ কর্তৃক পিতাকে মারপিটের অভিযোগবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে সংবর্ধনা পেলো ৪০০ কৃতি শিক্ষার্থী

বগুড়ার শিবগঞ্জে ২০২৫ সালের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার জিপিএ ৫বিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে স্বাস্থ্য সহকারীদের অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি

বগুড়ার শিবগঞ্জে ৬দফা দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আসন্ন টিসিভি টিকাদান ক্যাম্পেইনসহবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে তরুণীর আত্মহত্যা

বগুড়ার শিবগঞ্জে গলায় ফাঁস দিয়ে মীম খাতুন (১৯) নামের একবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে করতোয়া নদীতে শিশুর মরদেহ

বগুড়ার শিবগঞ্জে করতোয়া নদীতে ডুবে শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবারবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে জমির দখল নিয়ে সংঘর্ষে আহত ৩

বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার মোকামতলায় জমি দখলকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের হামলায়বিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

বগুড়ার শিবগঞ্জে ৫২তম জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে পাঁচ কর্মকর্তা বিদায় সংবর্ধনা

বগুড়ার শিবগঞ্জে অনাড়ম্বর আয়োজনের মধ্যে দিয়ে উপজেলা প্রশাসনের পাঁচজন কর্মকর্তারবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জের ৬২ মন্দিরে তারেক রহমানের অনুদান বিতরণ

বগুড়ার শিবগঞ্জে শারদীয় দূর্গা ও কাত্যায়নী পূজা উদযাপন উপলক্ষে উপজেলারবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

বগুড়ার শিবগঞ্জে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবারবিস্তারিত