বগুড়ার শিবগঞ্জে বৈদ্যুতিক খুঁটির টানার তারের সাথে ধাক্কায় যুবকের মৃত্যু

রবিউল ইসলাম রবি, শিবগঞ্জ (বগুড়া) | অক্টোবর ১১, ২০২৫

বগুড়ার শিবগঞ্জে বৈদ্যুতিক খুঁটির টানার তারের সাথে ধাক্কা লেগে আহত যুবক ফাহিমের (২২) মৃত্যু হয়েছে।

গত শুক্রবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

সে শিবগঞ্জ উপজেলার সদর ইউনিয়নের ধাওয়াগীর পাগলাপাড় গ্রামের আজিজার রহমান খোকার একমাত্র ছেলে।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গুজিয়া থেকে বড়াইল বাকসন রোডে মেদিনীপাড়ার হোমিও চিকিৎসক লুৎফরের বাড়ির পাশের বৈদ্যুতিক খুঁটির একটি টানার তার রাস্তার ভেতরে হওয়ায় গত বৃহস্পতিবার রাতের বেলায় মোটরসাইকেল যোগে যাওয়ার পথে টানার তারের সাথে ধাক্কা লেগে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হয় ফাহিম।

স্থানীয়রা তাকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায় এবং চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

শিবগঞ্জ সদর ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আব্দুল হাকিম দুর্ঘটনায় আহত হয়ে মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। এঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

