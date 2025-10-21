বগুড়ার শিবগঞ্জে শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচি ও বিক্ষোভ

বগুড়ার শিবগঞ্জে শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচি ও বিক্ষোভ
সাড়া দেশের ন্যায় বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলায় এমপিওভূক্ত শিক্ষক ও কর্মচারীদের আয়োজনে অবস্থান কর্মসূচি ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়েছে।
মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) দুপুর ১২টায় উপজেলা সদরের শহীদ মুগ্ধ স্কয়ার চত্বরে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। শিবগঞ্জ চৌধুরী আদর্শ মহিলা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ শফিকুল ইসলাম রতনের সভাপতিত্বে এ অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়।
সহকারি শিক্ষক রবিউল ইসলাম রবি’র পরিচালনা অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন রায়নগর ডিএস আলিম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা নূর নবী মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, শিবগঞ্জ পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাজুল ইসলাম, প্রভাষক আমিনুল ইসলাম হেলাল, এমএ আলী, রায়হানুল হক, প্রধান শিক্ষক আজিজার রহমান, সহকারী প্রধান অতিথি রফিকুল ইসলাম, ইলিয়াছ হোসাইন, সহকারী শিক্ষক তাজুল ইসলাম, মিতালী সরকার, সাইফুল ইসলাম, সোহাগ আলী, কাজল প্রমূখ।
এসময় উপস্থিত ছিলেন, সহকারী অধ্যাপক জিল্লুর রহমান, আব্দুর রউফ, প্রভাষক রাজিকুল ইসলাম রনি, শিবলী আক্তার বানু, জয়নাল আবেদীন নয়ন,
প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) আবুল কাসেম, সহকারী সহকারী শিক্ষক কামরুল ইসলাম, প্রাণ গোপাল বিপ্লব, মিজানুর রহমান, শাহজাহান আলী, শ্রী নয়ন কুমার, আব্দুল বাসেদ, ইজাজুল করিম।
মাহমুদুল হাসান, আলী আহমেদ, রতন কুমার, আশরাফুল ইসলাম, মুহিবুল্লাহ রাশেদী, আব্দুর রহমান, আবু জাফর, এবি সিদ্দিক, আতিকুর রহমান, নমনীতা, বায়েজিদ, স্বপন কুমার, আজমল, আবুল কাসেম, ফারুক, শহিদুল ইসলাম, নুরুল ইসলাম, জিন্না মিয়া, সোহেল রানা, আব্বাস, মমতাজ বেগম, প্রদীপ, আব্দুল হামিদ, এবতেদায়ী প্রধান আবু তালেবসহ উপজেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দ। পরে এক বিক্ষোভ মিছিল উপজেলার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।
