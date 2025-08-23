বগুড়ার শিবগঞ্জে সংবর্ধনা পেলো ৪ শতাধিক মেধাবী শিক্ষার্থী

বগুড়ার শিবগঞ্জে সংবর্ধনা পেলো ৪ শতাধিক মেধাবী শিক্ষার্থী
বগুড়ার শিবগঞ্জ এসো দেশের কথা বলি ফাউন্ডেশন, শিবগঞ্জ শিক্ষার্থী কল্যাণ সংস্থা ও প্রগতি কল্যাণ সংস্থার আয়োজনে মেধাবী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।
শনিবার (২৩ আগষ্ট) বিকেলে উপজেলার অডিটোরিয়ামে ২০২৫ সালের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় এ প্লাস প্রাপ্ত মেধাবী শিক্ষার্থীদের এ সংবর্ধনা প্রধান করা হয়।
সংবর্ধনা অনুষ্ঠান পরিচালক বিআরটিসি, বিসিক ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট মেম্বার মীর শাহে আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন, বগুড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. কুদরত-ই-জাহান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জিয়াউর রহমান, পল্লী ইউনিয়ন একাডেমী বগুড়ার পরিচালক ড. আব্দুল মজিদ প্রামানিক।
আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন, থানা অফিসার ইনচার্জ শাহীনুজ্জামান, কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল হান্নান, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জহিরুল ইসলাম, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার গোলাম মাহবুব মোরশেদ, প্রধান শিক্ষক তাজুল ইসলাম, হারুনুর রশিদ।
এ সময় উসস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপি সাধারণ সম্পাদক এ্যাড: আব্দুল ওহাব, বিএনপি নেতা ও আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক এস.এম তাজুল ইসলাম, এসো দেশের কথা বলি সংগঠনের সাধারন সম্পাদক খালিদ হাসান আরমান, মীর শাকরুল আলম সীমান্ত, প্রভাষক আশরাফুল ইসলাম, রশিদুর রহমান রানা প্রমূখ।
সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপজেলার ৪ শতাধিক মেধাবী শিক্ষার্থীদের ক্রেস্ট দিয়ে সংবর্ধনা প্রদন করা হয়।
