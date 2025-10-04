বগুড়ার শিবগঞ্জে সংবর্ধনা পেলো ৪০০ কৃতি শিক্ষার্থী

রবিউল ইসলাম রবি, শিবগঞ্জ (বগুড়া) | অক্টোবর ৪, ২০২৫

বগুড়ার শিবগঞ্জে ২০২৫ সালের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ৪০০ জন কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধণা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া টপটেন শিক্ষার্থীদের ক্রেস্ট ও প্রাইজ বন্ড প্রদান করা হয়।

শনিবার (৪ অক্টোবর) সকাল ১০ ঘটিকায় শিবগঞ্জ সরকারী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে শিবগঞ্জ উপজেলা (বগুড়া) কল্যান সমিতি ঢাকার আয়োজনে ও শিউকস সানজিদা-সান্না শিক্ষা সহায়তা ফান্ডের উদ্যোগে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়।

শিবগঞ্জ উপজেলা (বগুড়া) কল্যান সমিতি ঢাকার সভাপতি ডক্টর কাজী মোঃ এমদাদুল হকের সভাপতিত্বে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ডাঃ এজেএম মাইদুল ইসলাম, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নাসিমুল গনি, সহকারী এ্যাটর্নি জেনারেল এড. মশিহুর রহমান, শিবগঞ্জ আসনের সাবেক এমপি মাওঃ শাহাদাতুজ্জামান।

ডাঃ এইচ এম শামীম, কৃষিবিদ তাহাজ্জত আলী, রোকসানা হায়দার, এড. সাকিল উদ্দিন, প্রধান শিক্ষক আতাউর রহমান মন্ডল, আবু বক্কর ছিদ্দিক, আব্দুল আলিম, ইসরাফিল, শাহানাজ দীপ্তি, মোফাচ্ছের আলী, আশরাফুল ইসলাম প্রমুখ।

শিক্ষা ও ক্যাম্পাস, বগুড়া, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

দুর্গাপূজা উপলক্ষে ২ অক্টোবর পর্যন্ত কুয়েট বন্ধ ঘোষণা

আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট)বিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

বগুড়ার শিবগঞ্জে ৫২তম জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরবিস্তারিত

যবিপ্রবিতে চুরির সময় লোহার রডসহ ট্রাক্টর জব্দ

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (যবিপ্রবি) প্রধান ফটক দিয়ে চুরিরবিস্তারিত

অনার্সে ৩৭৫ টি আসন বাড়লো শেরপুর সরকারি কলেজে

শেরপুর সরকারি কলেজে অনার্স পর্যায়ে বড় পরিসরে আসন বৃদ্ধি করাবিস্তারিত

রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে শিক্ষার্থীদের মাঝে পৌর বৃত্তি প্রদান

রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে শিক্ষার্থীদের মাঝে পৌর বৃত্তি প্রদান করেছে গোদাগাড়ী পৌরসভা।বিস্তারিত

ময়মনসিংহের গৌরীপুর সরকারি কলেজে নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ করল ছাত্রদল

ময়মনসিংহের গৌরীপুর সরকারি কলেজে ২০২৫-২৬ শিক্ষার্বষের নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ করেবিস্তারিত

তদন্তে গড়িমসি :খুলছে না জবি শিক্ষার্থী প্রত্যাশা আত্মহত্যার জট

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) সংগীত বিভাগের শিক্ষার্থী প্রত্যাশা মজুমদার (২২) আত্মহত্যারবিস্তারিত

বিশ্বসেরা ২ শতাংশ বিজ্ঞানীর তালিকায় যবিপ্রবির ৯ গবেষক

বিশ্বসেরা ২ শতাংশ বিজ্ঞানীর তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন যশোর বিজ্ঞানবিস্তারিত

এবার জানুয়ারিতেই নতুন বই পাবে শিক্ষার্থীরা: অর্থ উপদেষ্টা

চলতি বছর শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দিতে দেরি হলেও,বিস্তারিত

শিক্ষক নিয়োগ নীতিমালা নিয়ে ভিত্তিহীন সংবাদ প্রকাশে যবিপ্রবি প্রশাসনের নিন্দা

গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রি. তারিখে দেশের কয়েকটি পত্রিকায় “যবিপ্রবিতেবিস্তারিত

লালমনিরহাটে মাধ্যমিক পর্যায়ে শহিদুল ইসলাম গুণী শিক্ষক নির্বাচিত

লালমনিরহাটে মাধ্যমিক পর্যায়ে গুণী শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন পারুলিয়া তফশিলি উচ্চবিস্তারিত

আগামী ৫ মাসে অনেক কিছুই ঘটবে, যা আমরা কল্পনাও করতে পারছি না: মান্না

আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা থাকলেও তা কেটে গিয়ে নির্বাচনবিস্তারিত

যশোর বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ১৪০ ভেন্যুকেন্দ্রের সবগুলোই বাতিল

২০২৬ সালের এসএসসি পরীক্ষার ১৪০টি ভেন্যুকেন্দ্রের সবগুলোই বাতিল করছে যশোরবিস্তারিত

এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য বড় সুখবর

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণের পথে অগ্রসর হচ্ছেবিস্তারিত

ছাব্বিশের বইমেলা পঁচিশের ১৭ ডিসেম্বর শুরু

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও পবিত্র রমজানের কারণে অমর একুশেবিস্তারিত

সাংবাদিকদের দেশের প্রতি দায়িত্ববোধ থাকতে হবে: পিআইবি মহাপরিচালক ফারুক ওয়াসিফ

আনন্দ শোভাযাত্রা, কেককাটা, আলোচনা সভা সহ নানা আয়োজনে উদযাপিত হয়েছেবিস্তারিত