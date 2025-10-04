বগুড়ার শিবগঞ্জে সংবর্ধনা পেলো ৪০০ কৃতি শিক্ষার্থী

বগুড়ার শিবগঞ্জে সংবর্ধনা পেলো ৪০০ কৃতি শিক্ষার্থী
বগুড়ার শিবগঞ্জে ২০২৫ সালের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ৪০০ জন কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধণা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া টপটেন শিক্ষার্থীদের ক্রেস্ট ও প্রাইজ বন্ড প্রদান করা হয়।
শনিবার (৪ অক্টোবর) সকাল ১০ ঘটিকায় শিবগঞ্জ সরকারী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে শিবগঞ্জ উপজেলা (বগুড়া) কল্যান সমিতি ঢাকার আয়োজনে ও শিউকস সানজিদা-সান্না শিক্ষা সহায়তা ফান্ডের উদ্যোগে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়।
শিবগঞ্জ উপজেলা (বগুড়া) কল্যান সমিতি ঢাকার সভাপতি ডক্টর কাজী মোঃ এমদাদুল হকের সভাপতিত্বে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ডাঃ এজেএম মাইদুল ইসলাম, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নাসিমুল গনি, সহকারী এ্যাটর্নি জেনারেল এড. মশিহুর রহমান, শিবগঞ্জ আসনের সাবেক এমপি মাওঃ শাহাদাতুজ্জামান।
ডাঃ এইচ এম শামীম, কৃষিবিদ তাহাজ্জত আলী, রোকসানা হায়দার, এড. সাকিল উদ্দিন, প্রধান শিক্ষক আতাউর রহমান মন্ডল, আবু বক্কর ছিদ্দিক, আব্দুল আলিম, ইসরাফিল, শাহানাজ দীপ্তি, মোফাচ্ছের আলী, আশরাফুল ইসলাম প্রমুখ।
