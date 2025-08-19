বগুড়ার শিবগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় মা নিহত, মেয়ে আহত

রবিউল ইসলাম রবি, শিবগঞ্জ (বগুড়া) | আগস্ট ১৯, ২০২৫

বগুড়ার শিবগঞ্জে মহাসড়কে মা নিহত ও ২মেয়ে গুরুতর আহত হয়েছে।

সোমবার (১৮ আগষ্ট) সন্ধ্যায় বগুড়া-রংপুর মহাসড়কের চন্ডিহারা নামকস্থানে যাত্রীবাহী কোচ ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে লক্ষ্মী রানী (৪০) নামে এক নারী নিহত হয়।

এ ঘটনায় সিএনজিতে থাকা লক্ষী রানীর দুই মেয়ে সোনালী (১৬), সমাপ্তি (১০) গুরুত্বর আহত হয়।এ ঘটনায় অটোরিকশার চালকও আহত হয়।

নিহত লক্ষ্মী রানী বগুড়ার গাবতলী উপজেলার লাংলু গ্রামের খোকন চন্দ্রের স্ত্রী। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

কুন্দারহাট হাইওয়ে থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হাফিজুর রহমান জানান, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা রংপুরগামী ‘অরিন ট্রাভেলস’-এর একটি কোচ চন্ডিহারা বাজার এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা গাবতলীগামী একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশাকে ধাক্কা দেয়। এতে অটোরিকশাটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই যাত্রী লক্ষ্মী রানী মারা যায়।

তিনি আরও জানান, দুর্ঘটনার পর আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়। এ ঘটনায় কোচটি জব্দ করা হলেও চালক ও তাঁর সহকারী দুর্ঘটনার পরপরই পালিয়ে যান। তাঁদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

বগুড়া, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

বগুড়ার শিবগঞ্জে উচ্ছেদ করা হলো হাটের অবৈধ স্থাপনা

বগুড়ার শিবগঞ্জে সরকারি জায়গা দখল করে নির্মাণ করা অবৈধ স্থাপনাবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে পৃথক ঘটনায় ২ জনের মৃত্যু

বগুড়ার শিবগঞ্জে পৃথক ঘটনায় ২জনের মৃত্যু হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়বিস্তারিত

বিএনপি’র চেয়ারপার্সনের জন্মবার্ষিকীতে বগুড়ার শিবগঞ্জে মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে বিএনপি’র চেয়ারপার্সন ও সাবেক তিনবারের প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগমবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে ৫০ বছরে পদার্পণে দৈনিক করতোয়ার কেক কর্তন

বগুড়ার শিবগঞ্জে বর্ণাঢ্য আয়োজনে দৈনিক করতোয়ার পত্রিকা ৫০ বছরে পদার্পণেবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে করতোয়া নদী থেকে অপুর মরদেহ উদ্ধার

বগুড়ার শিবগঞ্জে অপু নামের এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে শিবগঞ্জবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে সেলিম মাস্টারের কবর জিয়ারতে বিএনপি পরিবার

জুলাই গণঅভ্যুত্থান আন্দোলনে শহীদ সেলিম মাষ্টারের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে প্রেমে বাঁধা, শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা

বগুড়া শিবগঞ্জে প্রেমে বাঁধা পেয়ে কলেজ শিক্ষার্থী সুমাইয়া(১৭) আত্মহত্যা করেছে।বিস্তারিত

সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদে বগুড়ার শিবগঞ্জে মানববন্ধন

বগুড়ার শিবগঞ্জে গাজীপুরের সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে হত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধন ওবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে তুলে এনে গৃহবধূকে গণধর্ষণ

বগুড়া শিবগঞ্জে তুলে এনে স্বামীকে আটকে রেখে স্ত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায়বিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে গৃহবধূর ম/র/দে/হ উদ্ধার

বগুড়ার শিবগঞ্জে এক গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকালবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে গোপন বিয়ের বলি হলো গৃহবধূ!

বগুড়ার শিবগঞ্জে স্বামীর বাড়িতে স্ত্রী’র দাবীতে অবস্থারত এক গৃহবধূর রহস্যজনকবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে বিএনপির বিজয় মিছিলে জনতার ঢল

বগুড়ার শিবগঞ্জে বিএনপির বিশাল বিজয় মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।বিস্তারিত

জামায়াত নেতা বিপ্লব বগুড়ার শিবগঞ্জ ফাজিল মাদ্রাসার সভাপতি মনোনীত

বগুড়ার শিবগঞ্জ সিনিয়র ফাযিল ডিগ্রী মাদ্রাসার গভনিং বডির সভাপতি মনোনীতবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে দেশসেরা দৃষ্টিকে বিএনপির সংবর্ধনা

২০২৫ সালের এসএসসি পরীক্ষায় বাংলাদেশের সকল বোর্ডের মধ্যে দ্বিতীয় এবংবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে মাদক সেবনে প্রতিবাদ, কলেজ শিক্ষার্থীকে বেধড়ক মারপিট

বগুড়ার শিবগঞ্জে মাদক সেবন ও বিক্রয়ের প্রতিবাদ করায় এক কলেজবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থীরা পেলো সম্মাননা

বগুড়ার শিবগঞ্জে ২০২২-২৩ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার শ্রেষ্ঠবিস্তারিত