বগুড়ার শিবগঞ্জে সাংবাদিক ও শিক্ষকের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবসান

রবিউল ইসলাম রবি, শিবগঞ্জ (বগুড়া) | আগস্ট ২০, ২০২৫

অবশেষে শিবগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের হস্তক্ষেপে পুটখুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিষয়ে সাংবাদিকদের সাথে ভুল-বোঝাবুঝির বিষয়টি সমাধান হয়েছে।

বুধবার (২০ আগষ্ট) বেলা ১১টায় অভিযোগের ভিত্তিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে বৈঠক বসে।

বৈঠকে ইউএনও জিয়াউর রহমান, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সাইফুন নাহার, শিবগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি আব্দুর রউফ রুবেল, সিঃ সহ-সভাপতি রবিউল ইসলাম রবি, সাধারণ সম্পাদক পবন কুমার রায়, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কামরুল হাসান, মাই টিভি শিবগঞ্জ প্রতিনিধি কামরুজ্জামান, বিজয় টিভি শিবগঞ্জ প্রতিনিধি সাইফুল ইসলাম, এশিয়ান টিভি শিবগঞ্জ প্রতিনিধি আতাউর রহমান ও চাঁদনী বাজার পত্রিকার ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি সোহেল রানা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে সাংবাদিকরা সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে প্রধান শিক্ষক শহিদুল ইসলাম অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ করেন। এবিষয়ে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করে। এসময় সিদ্ধান্ত হয় যে, প্রধান শিক্ষককে অন্যত্র বদলি করার।

বগুড়া, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

বগুড়ার শিবগঞ্জে নাগরিক সমাজ সংগঠনের ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে নেটজ বাংলাদেশের সহযোগীতায় ও পল্লীশ্রী এনজিও’র হোপ প্রকল্পেরবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের সাফল্য গৌরব ও সংগ্রামেরবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে গৃহবধু মরদেহ উদ্ধার

বগুড়ার শিবগঞ্জে গলায় জান্নাতি নামের এক গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করেছেবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে উচ্ছেদ করা হলো হাটের অবৈধ স্থাপনা

বগুড়ার শিবগঞ্জে সরকারি জায়গা দখল করে নির্মাণ করা অবৈধ স্থাপনাবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় মা নিহত, মেয়ে আহত

বগুড়ার শিবগঞ্জে মহাসড়কে মা নিহত ও ২মেয়ে গুরুতর আহত হয়েছে।বিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে পৃথক ঘটনায় ২ জনের মৃত্যু

বগুড়ার শিবগঞ্জে পৃথক ঘটনায় ২জনের মৃত্যু হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়বিস্তারিত

বিএনপি’র চেয়ারপার্সনের জন্মবার্ষিকীতে বগুড়ার শিবগঞ্জে মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে বিএনপি’র চেয়ারপার্সন ও সাবেক তিনবারের প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগমবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে ৫০ বছরে পদার্পণে দৈনিক করতোয়ার কেক কর্তন

বগুড়ার শিবগঞ্জে বর্ণাঢ্য আয়োজনে দৈনিক করতোয়ার পত্রিকা ৫০ বছরে পদার্পণেবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে করতোয়া নদী থেকে অপুর মরদেহ উদ্ধার

বগুড়ার শিবগঞ্জে অপু নামের এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে শিবগঞ্জবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে সেলিম মাস্টারের কবর জিয়ারতে বিএনপি পরিবার

জুলাই গণঅভ্যুত্থান আন্দোলনে শহীদ সেলিম মাষ্টারের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে প্রেমে বাঁধা, শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা

বগুড়া শিবগঞ্জে প্রেমে বাঁধা পেয়ে কলেজ শিক্ষার্থী সুমাইয়া(১৭) আত্মহত্যা করেছে।বিস্তারিত

সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদে বগুড়ার শিবগঞ্জে মানববন্ধন

বগুড়ার শিবগঞ্জে গাজীপুরের সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে হত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধন ওবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে তুলে এনে গৃহবধূকে গণধর্ষণ

বগুড়া শিবগঞ্জে তুলে এনে স্বামীকে আটকে রেখে স্ত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায়বিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে গৃহবধূর ম/র/দে/হ উদ্ধার

বগুড়ার শিবগঞ্জে এক গৃহবধূর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকালবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে গোপন বিয়ের বলি হলো গৃহবধূ!

বগুড়ার শিবগঞ্জে স্বামীর বাড়িতে স্ত্রী’র দাবীতে অবস্থারত এক গৃহবধূর রহস্যজনকবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে বিএনপির বিজয় মিছিলে জনতার ঢল

বগুড়ার শিবগঞ্জে বিএনপির বিশাল বিজয় মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।বিস্তারিত