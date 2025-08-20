বগুড়ার শিবগঞ্জে সাংবাদিক ও শিক্ষকের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবসান

বগুড়ার শিবগঞ্জে সাংবাদিক ও শিক্ষকের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবসান
অবশেষে শিবগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের হস্তক্ষেপে পুটখুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিষয়ে সাংবাদিকদের সাথে ভুল-বোঝাবুঝির বিষয়টি সমাধান হয়েছে।
বুধবার (২০ আগষ্ট) বেলা ১১টায় অভিযোগের ভিত্তিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে বৈঠক বসে।
বৈঠকে ইউএনও জিয়াউর রহমান, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সাইফুন নাহার, শিবগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি আব্দুর রউফ রুবেল, সিঃ সহ-সভাপতি রবিউল ইসলাম রবি, সাধারণ সম্পাদক পবন কুমার রায়, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কামরুল হাসান, মাই টিভি শিবগঞ্জ প্রতিনিধি কামরুজ্জামান, বিজয় টিভি শিবগঞ্জ প্রতিনিধি সাইফুল ইসলাম, এশিয়ান টিভি শিবগঞ্জ প্রতিনিধি আতাউর রহমান ও চাঁদনী বাজার পত্রিকার ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি সোহেল রানা উপস্থিত ছিলেন।
বৈঠকে সাংবাদিকরা সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে প্রধান শিক্ষক শহিদুল ইসলাম অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ করেন। এবিষয়ে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করে। এসময় সিদ্ধান্ত হয় যে, প্রধান শিক্ষককে অন্যত্র বদলি করার।
