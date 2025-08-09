বগুড়ার শিবগঞ্জে সেলিম মাস্টারের কবর জিয়ারতে বিএনপি পরিবার

রবিউল ইসলাম রবি, শিবগঞ্জ (বগুড়া) | আগস্ট ৯, ২০২৫

জুলাই গণঅভ্যুত্থান আন্দোলনে শহীদ সেলিম মাষ্টারের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে কবর জিয়ারত ও ফুলেল শ্রদ্ধা জানিয়েছে শিবগঞ্জ উপজেলা বিএনপি।

শনিবার (৯ আগষ্ট) বাদ আসর শহীদ সেলিম মাষ্টারের গ্রামের বাড়ি উপজেলার পালিকান্দা গ্রামের কবরস্থানে উপজেলা বিএনপির সভাপতি মীর শাহে আলমের নির্দেশনায় উপজেলা বিএনপির আয়োজনে শ্রদ্ধা নিবেদন ও তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়।

কবর জিয়ারতে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আব্দুল ওহাব, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল করিম, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক হারুনুর রশিদ মাষ্টার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হান্নান ও আনোয়ারুল ইসলাম মুকুল, উপজেলা যুবদলের সভাপতি খালিদ হাসান আরমান।

উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি এবিএম মাসুদ রানা মাসুম ও সাধারণ সম্পাদক রায়হানুল হক রনি, উপজেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মীর মুন, পৌর যুবদলের সাধারণ সম্পাদক মাহদী হাসান তমাল, পীরব ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর আলম মিলন, সদস্য রেজাউল করিম, ওমর ফারুক মিশু, কাদের, মাসুদ, শাহাজুল এবং যুবদল সভাপতি খালেক প্রমুখ।

