বগুড়ার শিবগঞ্জে স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

রবিউল ইসলাম রবি, শিবগঞ্জ (বগুড়া) | আগস্ট ২০, ২০২৫

বগুড়ার শিবগঞ্জে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের সাফল্য গৌরব ও সংগ্রামের ৪৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকেলে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি এবিএম মাসুদ রানা মাসুমের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক রায়হানুল হক রনির সঞ্চালনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আব্দুল ওহাব।

বিশেষ অতিথি’র বক্তব্য রাখেন, পৌর বিএনপির সভাপতি বুলবুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এসএম তাজুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল করিম, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক হারুনুর রশিদ মাস্টার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম মুকুল।

আব্দুল হান্নান, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আবু তাহের, উপজেলা মহিলা দলের সভাপতি মিনারা বেগম, উপজেলা ছাত্রদলের সভাপতি বিপুল রহমান, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন বাঘ প্রমুখ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক শাহিদুল ইসলাম সোহেল, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মেহেদী হাসান, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক শাহিনুর ইসলাম শাহীন, সহ-সভাপতি কাওসার আলম বাবু ও আবুল বাশার লিয়ন, যুগ্ম সম্পাদক আব্দুর রউফ, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি জুয়েল হোসেন বাপ্পি।

সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান, সিনিয়র সহ-সভাপতি আইয়ুব কাজী, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল বারিক মোল্লা, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক জনি মন্ডল, উপজেলা মহিলা বিষয়ক সম্পাদক মিম প্রমূখ।

রাজনীতি, বগুড়া, সারাদেশ


