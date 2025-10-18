বগুড়ার শিবগঞ্জে ২ মাদক কারবারি আটক

বগুড়ার শিবগঞ্জে ২ মাদক কারবারি আটক
বগুড়ার শিবগঞ্জে মাদকসহ নারী ও পুরুষকে আটক করেছে পুলিশ।
শনিবার (১৮ অক্টোবর) সকালে রংপুর-ঢাকা মহাসড়কের মোকামতলার মুরাদপুর নামক স্থানের মীর এন্ড রুবেল এলপিজি অটো গ্যাস স্টেশনের সামনে তল্লাশি চালানো হয়। এ সময় সন্দেহভাজনদের তল্লাশি করলে ৩০ বোতল ফেনসিডিলসহ ২জনকে আটক করা হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন, কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী থানার মৃতঃ ইসমাইল হোসেনের মেয়ে জাহানারা বেগম(৫২) ও মৃতঃ আব্দুল হাকিমের ছেলে নাজু মিয়া(৫০)।
পুলিশ জানিয়েছে, বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার মোকামতলা ইউনিয়নের মুরাদপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৩০ বোতল ফেনসিডিলসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়। এর মধ্যে নাজুর বিরুদ্ধে পূর্বে দুইটি মাদক মামলা রয়েছে
মোকামতলা পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ সারওয়ার পারভেজ গণমাধ্যমকে জানায়, এ ঘটনায় গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা নেওয়া হয়েছে। মাদকের বিরুদ্ধে পুলিশের এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে।
এই রকম সংবাদ আরো পেতে হলে এই লেখার উপরে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। সংবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এই পেইজের নীচে মন্তব্য করার জন্য ঘর পাবেন