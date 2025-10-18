বগুড়ার শিবগঞ্জে ২ মাদক কারবারি আটক

রবিউল ইসলাম রবি, শিবগঞ্জ (বগুড়া) | অক্টোবর ১৮, ২০২৫

বগুড়ার শিবগঞ্জে মাদকসহ নারী ও পুরুষকে আটক করেছে পুলিশ।

শনিবার (১৮ অক্টোবর) সকালে রংপুর-ঢাকা মহাসড়কের মোকামতলার মুরাদপুর নামক স্থানের মীর এন্ড রুবেল এলপিজি অটো গ্যাস স্টেশনের সামনে তল্লাশি চালানো হয়। এ সময় সন্দেহভাজনদের তল্লাশি করলে ৩০ বোতল ফেনসিডিলসহ ২জনকে আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন, কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী থানার মৃতঃ ইসমাইল হোসেনের মেয়ে জাহানারা বেগম(৫২) ও মৃতঃ আব্দুল হাকিমের ছেলে নাজু মিয়া(৫০)।

পুলিশ জানিয়েছে, বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার মোকামতলা ইউনিয়নের মুরাদপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৩০ বোতল ফেনসিডিলসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়। এর মধ্যে নাজুর বিরুদ্ধে পূর্বে দুইটি মাদক মামলা রয়েছে

মোকামতলা পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ সারওয়ার পারভেজ গণমাধ্যমকে জানায়, এ ঘটনায় গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা নেওয়া হয়েছে। মাদকের বিরুদ্ধে পুলিশের এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বগুড়া, অপরাধচিত্র, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

বগুড়ার শিবগঞ্জে ধানের ক্ষেতে বিষ প্রয়োগে কৃষকের মাথায় হাত

বগুড়ার শিবগঞ্জে জমাজমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে গত বছের মতো এবছরওবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা হেলা গ্রেপ্তার

বগুড়ার শিবগঞ্জ থানা পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে একাধিক নাশকতার মামলারবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে ছাত্রদলের কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার শিবগঞ্জ সদর ইউনিয়নে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলেরবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে বিএনপির উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত

বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলার রায়নগর ইউনিয়নের কৃষ্ণপুর গ্রামে ধানের শীষের বিজয়বিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে পালিত হলো আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস

বগুড়া শিবগঞ্জে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০২৫ পালিত হয়েছে। সোমবার (১৩বিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে বিয়ের গেটে পাত্রীর মরদেহ

বাড়িতে চলছিলো গায়ে হলুদের আলোকসজ্জা ও বিয়ের আয়োজন। এরই মধ্যেইবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে টাইফয়েড টিকা ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন

সারা দেশের ন্যায় বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলায় আনুষ্ঠানিকভাবে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইনেরবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে বৈদ্যুতিক খুঁটির টানার তারের সাথে ধাক্কায় যুবকের মৃত্যু

বগুড়ার শিবগঞ্জে বৈদ্যুতিক খুঁটির টানার তারের সাথে ধাক্কা লেগে আহতবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবারবিস্তারিত

অবশেষে বগুড়ার শিবগঞ্জ থানার এসআই মামুন প্রত্যাহার

বগুড়ার শিবগঞ্জে হাতকড়াসহ আওয়ামীলীগ নেতাকে গ্রামবাসী কর্তৃক ছিনিয়ে নেওয়া ঘটনায়বিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে আ’লীগ নেতাকে ছিনিয়ে নেওয়া মামলায় গ্রেপ্তার-২১, আতঙ্কে সাধারণ মানুষ

বগুড়ার শিবগঞ্জে উপজেলা আ’লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যানবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে সরকারি বাসায় মিললো ফার্মাসিস্টের মরদেহ

বগুড়ার শিবগঞ্জে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের ২য় তলারবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে পুত্রকে হেনস্তার ঘটনায় পিতাকে মারপিট

বগুড়ার শিবগঞ্জে পুত্রকে হেনস্তার ঘটনায় প্রতিপক্ষ কর্তৃক পিতাকে মারপিটের অভিযোগবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে সংবর্ধনা পেলো ৪০০ কৃতি শিক্ষার্থী

বগুড়ার শিবগঞ্জে ২০২৫ সালের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার জিপিএ ৫বিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে স্বাস্থ্য সহকারীদের অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি

বগুড়ার শিবগঞ্জে ৬দফা দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আসন্ন টিসিভি টিকাদান ক্যাম্পেইনসহবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে তরুণীর আত্মহত্যা

বগুড়ার শিবগঞ্জে গলায় ফাঁস দিয়ে মীম খাতুন (১৯) নামের একবিস্তারিত