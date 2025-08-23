বহিষ্কৃত এনসিপি’র নেতা মাহিনের বাড়িতে কোন টাকা উদ্ধার হয়নি, গুজব দাবি

বহিষ্কৃত এনসিপি’র নেতা মাহিনের বাড়িতে কোন টাকা উদ্ধার হয়নি, গুজব দাবি
দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে এনসিপি’র সাবেক যুগ্ম সদস্য সচিব মাহিন সরকারকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এরপর থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে মাহিন সরকারের বিরুদ্ধে নানা ধরনের গুজব ছড়িয়েছে বলে দাবী করেছেন এনসিপি’র প্রতিনিধিরা।
শনিবার (২৩ আগষ্ট) সকালে বেলকুচি প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সন্মেলনে এমন দাবী করেছে এনসিপি’র বেলকুচি উপজেলা প্রতিনিধি মুসা হাসেমীসহ এনসিপি’র নেতৃবৃন্দরা।
সংবাদ সন্মেলনে মুসা হাশেমী তিনি তার লিখিত বক্তব্য পাঠকালে বলেন, গতকাল (২২ আগস্ট) একজন নৌবাহিনীর সদস্যকে গ্রেফতারকে কেন্দ্র করে বেলকুচিতে উদ্দেশ্য প্রনোদিতভাবে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম নেতৃত্বদানকারী মাহিন সরকারের মানহানির লক্ষ্যে ব্যাপক ভাবে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।
এ ব্যাপারে আমরা তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। মুসা হাসেমী আরও বলেন, নৌবাহিনীর শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে বেলকুচি পৌরসভার শেরনগর গ্রামের আলিফ নামের একজন সৈনিককে তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা।
এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মাহিন সরকার ও তার পরিবারের সন্মানহানী করার লক্ষ্যে একটি কুচক্রী মহল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে মাহিন সরকারের বাড়ি থেকে বিপুল পরিমান টাকা উদ্ধার হয়েছে এমন গুজব ছড়িয়েছে।
মুসা হাসেমী আরও বলেন, আমরা মাহিন সরকার ও তার পরিবারের সদস্য, আত্বীয়-স্বজন ও প্রতক্ষদর্শীদের সাথে কথা বলে বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছি যে, মাহিন সরকারের বাড়িতে কোন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য যায় নি। আর আলিফ নামের যাকে আইনশৃঙ্খলা গ্রেফতার করে নিয়ে গিয়েছে তার সাথে মাহিন সরকার ও তার পরিবারের কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই বলেও সংবাদ সন্মেলনে দাবী করেন এনসিপি’র উপজেলা প্রতিনিধি মুসা হাসেমী।
তিনি বলেন, মাহিন সরকার ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যারা অপপ্রচার চালাচ্ছে তাদেরকে আইনের আওতায় এনে শাস্তি দাবী করেন।
এসময় এনসিপি’র বেলকুচি প্রতিনিধি মুসা হাসেমী, মাহিন সরকারের ছোট বোন মাহিমা হীমা সরকার, এনসিপি প্রতিনিধি মনিরুজ্জামান (মনি), আলীম সরকার, হোসাইন আহম্মেদ, শফি আল মাশরাফি, গোলাম রাব্বিসহ স্থানীয় প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকগণ এসময় উপস্থিত ছিলেন।
