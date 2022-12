বাংলাদেশের অর্থনীতি সঠিক পথে রয়েছে : সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

আওয়ার নিউজ ডেস্ক |

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেছেন, করোনার অভিঘাত সফলভাবে মোকাবিলা করে বাংলাদেশের অর্থনীতি সঠিক পথে রয়েছে। দেশের ভৌত অবকাঠামো ও সামাজিক নিরাপত্তা খাতে গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহও সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

শুক্রবার (৩০ ডিসেম্বর) রাজধানীর আশকোনাস্থ নর্দার্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মিলনায়তনে ‘Business Management and Social Sciences: Challenges and Ways Forward in the Post-Pandemic Era’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতাকালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, করোনা মহামারির সময়ে বিশ্বের অধিকাংশ দেশের অর্থনীতি যখন টালমাটাল, তখনও বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ছিল ধনাত্মক। বৈশ্বিক মন্দা চলাকালীনও দেশের মেগা প্রকল্পসমূহ থেমে থাকেনি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় নেতৃত্বে ইতোমধ্যে পদ্মা সেতু ও মেট্রোরেল উদ্বোধন হয়েছে।

মন্ত্রী আরো বলেন, ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি করোনা পরবর্তী সংকট থেকে উত্তরণের জন্য সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে বরাদ্দ বাড়িয়ে উপকারভোগীর সংখা বাড়িয়েছে। তিনি করোনা পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নর্দার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন।