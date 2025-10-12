বাংলাদেশে অফিসিয়াল নতুন আইফোন নিয়ে এলো গ্যাজেট অ্যান্ড গিয়ার

করপোরেট ডেস্ক | অক্টোবর ১২, ২০২৫

দেশের সবচেয়ে বড় মাল্টি ব্র্যান্ডেড রিটেইল চেইন ও অ্যাপল পণ্যের অনুমোদিত বিক্রেতা গ্যাজেট অ্যান্ড গিয়ার অফিসিয়ালি নতুন আইফোন উন্মোচন করেছে; যার মধ্যে রয়েছে আইফোন ১৭, আইফোন এয়ার, আইফোন ১৭ প্রো ও আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স।

রাজধানী ঢাকার ১৬ গুলশান অ্যাভিনিউয়ের বিটিআই ল্যান্ডমার্কে অবস্থিত দেশের একমাত্র অ্যাপল মনো স্টোর, গ্যাজেট স্টুডিও বাই জিঅ্যান্ডজিতে এক অনুষ্ঠানে এ উন্মোচন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গ্যাজেট অ্যান্ড গিয়ারের পার্টনার ও সিইও নূরে আলম শিমু, পার্টনার জাহাঙ্গীর আলম সাচ্চু, মো আহসান কবির চৌধুরী ও হেড অব মার্কেটিং ইরফানুল হক খান, বাংলাদেশের খ্যাতনামা স্ট্যান্ডআপ কমেডিয়ান ও কন্টেন্ট ক্রিয়েটর রাফসান সাবাব খান, এবং সঙ্গীতশিল্পী ও গীতিকার জেফার রহমান।

এ বিষয়ে গ্যাজেট অ্যান্ড গিয়ারের পার্টনার ও সিইও নূরে আলম শিমু বলেন, “বাজারের সবচেয়ে সেরা অফারটির মাধ্যমে অ্যাপলের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা পৌঁছে দিতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে গ্যাজেট অ্যান্ড গিয়ার। ক্রেতারা এখন একটি নির্দিষ্ট জায়গা থেকেই বিশেষজ্ঞ সহায়তার পাশাপাশি আইফোন, অ্যাক্সেসরিজ ও সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।”

ক্রেতারা নতুন আইফোনগুলো নিম্নলিখিত দামে কিনতে পারবেন: আইফোন ১৭ ২৫৬ জিবি ১,৭৯,৯৯৯ টাকা, আইফোন ১৭ ৫১২ জিবি ২,১৯,৯৯৯ টাকা, আইফোন এয়ার ২৫৬ জিবি ২,০৯,৯৯৯ টাকা, আইফোন এয়ার ৫১২ জিবি ২,৪৯,৯৯৯ টাকা, আইফোন ১৭ প্রো ২৫৬ জিবি ২,২৯,৯৯৯ টাকা, আইফোন ১৭ প্রো ৫১২ জিবি ২,৬৯,৯৯৯ টাকা, আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স ২৫৬ জিবি ২,৪৯,৯৯৯ টাকা, আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স ৫১২ জিবি ২,৮৯,৯৯৯ টাকা। পণ্যগুলি সকল গ্যাজেট অ্যান্ড গিয়ার আউটলেট এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্ম www.gadgetandgear.com-এ পাওয়া যাবে।

নতুন আইফোন কিনলেই ক্রেতারা উপভোগ করতে পারবেন মাত্র ৩৬,৯৯৯ টাকায় অ্যাপল ওয়াচ আলট্রা ২ অথবা ফ্রি অ্যাপল এয়ারপডস প্রো ২ বা ফ্রি এয়ারপডস ৪ (এএনসি)।

এছাড়াও, একটি ফ্রি অ্যাপল ২০ ওয়াট অরিজিনাল অ্যাডাপ্টার, ফ্রি আইফোন অ্যাক্সেসরিজ (কেস), ১ বছরের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি, ১ বছরের এক্সটেন্ডেড ওয়ারেন্টি, নির্দিষ্ট ব্যাংকের ক্ষেত্রে ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাকের পাশাপাশি, ২৪ মাস পর্যন্ত ০% ইএমআই সুবিধা এবং পুরাতন ফোন বদলের ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় বোনাস পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। (স্টক থাকা পর্যন্ত এই অফারগুলো থাকবে। শর্তাবলী প্রযোজ্য।)

এই উন্মোচনের মাধ্যমে, সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সাথে অনন্য গ্রাহকসেবা ও বিশেষ অফারের সমন্বয় করে বাংলাদেশে অ্যাপল পণ্যের প্রধান গন্তব্য হিসেবে নিজেদের অবস্থান আরও শক্তিশালী করেছে গ্যাজেট অ্যান্ড গিয়ার।

করপোরেট সংবাদ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

বাংলাদেশে কার্ড ছাড়াই ইএমআই সুবিধা নিয়ে এলো টপপে

চীনের পরিচিত আর্থিক সেবা প্রতিষ্ঠান টপপে বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম শুরুবিস্তারিত

পূজা উপলক্ষ্যে স্মার্টফোনসহ আকর্ষণীয় পুরস্কারের সুযোগ দিচ্ছে নুবিয়া

উৎসব মানেই নতুন আনন্দ, নতুন রঙ আর নতুন চমক। আরবিস্তারিত

‘মেড ইন বাংলাদেশ’ ব্র্যান্ডকে বিশ্বমানের প্রতীক করতে চায় সরকার : শিল্প উপদেষ্টা

বাংলাদেশ সরকার ‘মেড ইন বাংলাদেশ’ ব্র্যান্ডকে বিশ্বমানের প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিতবিস্তারিত

ইতালি প্রবাসীকে জমি বুঝিয়ে দিলো আশিয়ান সিটি

ইতালি প্রবাসী মো. হাবিবুর রহমান মুন্সীকে তার নিজস্ব জমি বুঝিয়েবিস্তারিত

নতুন বেতন কমিশন গঠন

জাতীয় বেতন স্কেলের আওতাধীন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য একটি নতুন বেতন কমিশনবিস্তারিত

পোশাক নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের দেয়া সার্কুলার প্রত্যাহার

গভর্নরের নির্দেশে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পোশাক সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রত্যাহার করাবিস্তারিত

সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা পাচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক খাতে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে সরকার। বাংলাদেশবিস্তারিত

চীনা ব্যবসায়ীদেরকে বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহবান প্রধান উপদেষ্টার

বাংলাদেশকে বিনিয়োগের আদর্শ গন্তব্যস্থল উল্লেখ করে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টাবিস্তারিত

পশুবাহী যানবাহনে চাঁদাবাজি রোধে চালু হচ্ছে হটলাইন

কোরবানির পশুবাহী যানবাহনে চাঁদাবাজি রোধে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি হটলাইন খোলা হবেবিস্তারিত

ন্যায্যমূল্য পেতে এ বছর চামড়া সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে : বাণিজ্য উপদেষ্টা

এ বছর চামড়ার দাম যতক্ষণ ন্যায্য না হবে, ততক্ষণ সংরক্ষণেরবিস্তারিত

ঢাকায় নতুন প্রতিনিধি কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করল দুবাই ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার

দুবাই চেম্বারের অধিভুক্ত তিনটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম – ‘দুবাই ইন্টারন্যাশনালবিস্তারিত

বিশ্বে পোশাক রপ্তানিতে এক নম্বরে উঠতে প্রস্তুত বাংলাদেশ

কোরিয়ান ইপিজেডের প্রতিষ্ঠাতা কিয়াক সুং বলেছেন, সঠিক কৌশল ও সংস্কারেরবিস্তারিত

বিশ্বকে বদলানোর মতো দুর্দান্ত আইডিয়া আছে বাংলাদেশের: ড. ইউনূস

বাংলাদেশের কাছে বিশ্বকে বদলে দেওয়ার মতো দুর্দান্ত সব আইডিয়া আছেবিস্তারিত

বিনিয়োগে অবদান: বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার দিলেন প্রধান উপদেষ্টা

বিনিয়োগ সম্মেলনের তৃতীয় দিন বুধবার (৯ এপ্রিল) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিনিয়োগেবিস্তারিত

সরকারের হস্তক্ষেপে বিমানের টিকিটের দাম কমলো ৭৫ শতাংশ

সরকারের হস্তক্ষেপে ও কঠোর নিয়মকানুন বাস্তবায়নের ফলে সৌদি আরবগামী ফ্লাইটসহবিস্তারিত

বুয়েটে হুয়াওয়ে’র ক্যাম্পাস রিক্রুটমেন্ট আয়োজন

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) ক্যাম্পাস রিক্রুটমেন্ট কর্মসূচির আয়োজন করেছে হুয়াওয়ে।বিস্তারিত