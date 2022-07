বাংলাদেশ-নেপাল যৌথ বিশেষজ্ঞ কমিটির ৬ষ্ঠ সভার প্রথম দিন ফলপ্রসূভাবে সম্পন্ন

আওয়ার নিউজ ডেস্ক |

Advertisement With Rayya Advertisement

নেপাল সরকার এর উদ্যোগে Bangladesh-Nepal Joint Expert Committee (JEC) এর দুই দিন ব্যাপী ৬ষ্ঠ সভার আজ বৃহস্পতিবার (২৮ জুলাই) প্রথম দিন ফলপ্রসূভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

নেপাল সরকারের জ্বালানি, পানি সম্পদ ও সেচ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী Ms. Pampha Bhusal-এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল গত ২৫-২৮ এপ্রিল ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ সফর করেন। সফরের অংশ হিসেবে প্রতিনিধিদল গত ২৬ এপ্রিল ২০২২ তারিখ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সাথে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বাংলাদেশের সেচ প্রকল্পের বিষয়ে উপস্থাপন করা হয় এবং নেপাল পক্ষ থেকে Bangladesh-Nepal Joint Expert Committee (JEC)-এর সভা করার এ বিষয় আগ্রহ প্রকাশ করা হয়।

ইতোপূর্বে Joint Expert Committee (JEC)-এর ০৫ (পাঁচ)টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সর্বশেষ গত ২৬-২৯ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ তারিখে Bangladesh-Nepal Joint Expert Committee (JEC) এর ৫ম সভা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

সভার মূল উদ্দেশ্য হলো পানি সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার এবং বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি প্রশমিত করার বিষয়ে যৌথ অধ্যয়ন, গবেষণা ও তদন্ত পরিচালনা করা। এটি বাংলাদেশ ও নেপালের যৌথ উদ্যোগে গঠিত একটি অভিজ্ঞ কমিটি যা যৌথভাবে কাজ করে দক্ষিণ এশিয়ার বন্যা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

উক্ত সভায় নেপালের পক্ষে Mr. Ram Krishna Tiwari, Secretary, Water and Energy Commission Secretariat অংশগ্রহণ করেন।

আজ এর ধারাবাহিকতায় নেপাল সরকার এর উদ্যোগে নেপালের রাজধানী কাঠমুন্ডুর হোটেল এভারেস্টে Bangladesh-Nepal Joint Expert Committee (JEC) এর “Harnessing of Water Resources and Mitigation of Floods and Flood Damages” শীর্ষক ৬ষ্ঠ সভা অনুষ্ঠীত হয়।

সভার Agenda সমূহ হচ্ছে Harnessing Water resources and mitigation of floods and flood damages

Carryout joint studies, research and investigations on harnessing of Water resources and mitigating floods and flood damages

Training and Education in Water Resources Development & Management.

Basin-wide management of common rivers

Miscellaneous.

দশ সদস্যের বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন পানি সম্পদ মন্ত্রালয়ের সিনিয়র সচিব কবির বিন আনোয়ার। প্রতিনিধিদলে আরো ছিলেন অতিরিক্ত সচিব মিজানুর রহমান, যৌথ নদী কমিশনের সদস্য মাহমুদুর রহমান,উপসচিব তৌফিকুল ইসলাম,মো: নাজমুল ইসলাম ভূইয়া,উপ- পরিচালক মো: মাশহুদুল কবীর,প্রধান প্রকৌশলী(পরিকল্পনা) শ্যামল চন্দ্র দাশ, সিনিয়র সহকারী সচিব, এসএম আজহারুল ইসলাম, যৌথ নদী কমিশনের নির্বাহী প্রকৌশলী মো: রিয়াদুর রহমান ও পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের প্রতিনিধি।