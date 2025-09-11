বাংলাদেশ-পাকিস্তানের সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হওয়া উচিত : শেহবাজ শরিফ
বাংলাদেশ-পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ শেহবাজ শরিফ।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) ইসলামাবাদে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের ধর্মবিষয়ক উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন। এ সময় এই মন্তব্য করেন শেহবাজ শরিফ।
তিনি বলেন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক গভীরভাবে অভিন্ন ইতিহাস, সাংস্কৃতিক বন্ধন এবং পারিবারিক আত্মীয়তার ভিত্তিতে প্রোথিত। জনগণের সঙ্গে জনগণের যোগাযোগ, শিক্ষাগত বিনিময়, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্কসহ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ইতিবাচক গতিপথে সন্তোষ প্রকাশ করে শেহবাজ শরিফ জোর দিয়ে বলেন, দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হওয়া উচিত।
নিউইয়র্ক এবং কায়রোতে তাদের বৈঠকের কথা স্মরণ করে পাক প্রধানমন্ত্রী প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং দারিদ্র্যবিমোচনে তার ভূমিকার প্রশংসা করেন।
শেহবাজ শরিফ আশা প্রকাশ করেন, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিদ্যমান গতি বজায় রাখতে উভয় দেশ উচ্চপর্যায়ের সফর বিনিময় অব্যাহত রাখবে। এ প্রসঙ্গে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ড. ইউনূসকে তার সুবিধামতো পাকিস্তানে একটি সরকারি সফরের জন্য আমন্ত্রণ পুনর্ব্যক্ত করেন।
এদিকে পাক প্রধানমন্ত্রীকে অধ্যাপক ইউনূস এবং বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকেও সফরের আমন্ত্রণ জানানো হয়।
বৈঠকে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে সরাসরি ফ্লাইট পুনরায় চালু করার সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পাকিস্তানে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মো. ইকবাল হোসেন খান।
সূত্র : এক্সপ্রেস ট্রিবিউন উর্দু
এই রকম সংবাদ আরো পেতে হলে এই লেখার উপরে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। সংবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এই পেইজের নীচে মন্তব্য করার জন্য ঘর পাবেন