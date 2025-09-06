বাসর রাতে স্বামীর বিশেষ অঙ্গ কেটে দিলেন নববধূ!

আওয়ার নিউজ ডেস্ক | সেপ্টেম্বর ৬, ২০২৫

গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর উপজেলার নজরুল ইসলাম (২৫) নামের এক যুবক ধুমধামে বিয়ে করে স্ত্রীকে (২০) বাড়িতে নিয়ে আসেন। বাসর ঘরে যান এই নবদম্পতি। একপর্যায়ে ব্লেড দিয়ে নজরুলের গোপনাঙ্গ কেটে দিয়েছেন নববধূ।

এর আগে শুক্রবার দিবাগত রাত ২টার দিকে উপজেলার খোর্দ্দকোমরপুর ইউনিয়নের পাইকা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। শনিবার সকালের দিকে এ ঘটনাটি ছড়িয়ে পড়লে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

স্থানীয়রা জানায়, শুক্রবার সামাজিকভাবে পাইকা গ্রামের ময়নুল শেখ ওরফে কুরালু শেখের ছেলে নজরুল ইসলাম পার্শ্ববর্তী মাঠেরহাটের রাজনগর গ্রামের এক মেয়েকে বিয়ে করেন। এরপর রাতেই আনন্দ-উল্লাসে নববধূকে বাড়ি তোলেন। সেখানে সাজানো বাসর ঘরে অবস্থান করেন তারা। এরই মধ্যে ধারাল ব্লেড দিয়ে নজরুলের পুরুষাঙ্গ কেটে দিয়েছেন নববধূ। এ সময় নজরুলের চিৎকারে স্বজনরা এগিয়ে এসে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পায়। গুরুতর আহত অবস্থায় নজরুলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

খোর্দ্দকোমরপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য আতোয়ার রহমান বলেন, বাসর ঘরে নববধূ তার স্বামীর পুরুষাঙ্গ কেটে দিয়েছে। এমন ঘটনা খুবই হৃদয়বিদারক।

সাদুল্লাপুর ওসি তাজউদ্দিন খন্দকার বলেন, ওই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাইবান্ধা, অন্যরকম সংবাদ, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

গাইবান্ধা গোবিন্দগঞ্জে নদীতে গোসল করতে গিয়ে নিখোঁজের ৫ ঘণ্টা পর ম*রদে*’হ উদ্ধার

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে উপজেলার কাটাবাড়ী ইউনিয়নের ফকিরগঞ্জ নামক স্থানে করতোয়া নদীতেবিস্তারিত

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে সিটি জেনারেল হাসপাতালে সিলগালা

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে অভিযান চালিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ।বিস্তারিত

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে বাসের ধাক্কায়েক মহিলা নিহত, প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে মহাসড়ক পার হওয়ার সময় দ্রুতগতির যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায়বিস্তারিত

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে ট্রাক চাপায় এক বাইসাইকেল আরোহী নিহত

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার সাপমারা ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় চাল বোঝাই ট্রাকেরবিস্তারিত

গাইবন্ধার গোবিন্দগঞ্জে পুলিশের বিশেষ অভিযানে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামিসহ ৫ জন আটক

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামি ২জন,বিস্তারিত

গাইবান্ধার তিস্তার ওপর নির্মিত ‘মওলানা ভাসানী সেতুর উদ্বোধন করলেন উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার পাঁচপীর বাজার-কুড়িগ্রামের চিলমারী উপজেলা সদর সড়কে তিস্তাবিস্তারিত

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে নজরুল হত্যা মামলার প্রধান আসামী গ্রেফতার

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার নাকাইহাট ইউনিয়নে আলোচিত বিকাশ ব্যবসায়ী ও জামায়াতবিস্তারিত

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে এক বিকাশ ব্যবসায়ীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে নাকাই ইউনিয়নের শীতল গ্রামে নজরুল ইসলাম নামে একবিস্তারিত

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে আন্তঃজেলা ইজিবাইক ছিনতাই চক্রের ২ সদস্য গ্রেফতার

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে আন্তঃজেলা ইজিবাইক ছিনতাই চক্রের ২সদস্য আটক করে বৃহস্পতিবারবিস্তারিত

গাইবান্ধার আব্দুর রশীদ সরকার: নন্দিত গণমানুষের নেতা

‎১৯৭৩ সাল। সদ্য স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ। মাত্র ২০ বছর বয়সেবিস্তারিত

গাইবান্ধার ফুলছড়িতে ব্রহ্মপুত্র নদীতে গোসলে নেমে যুবকের মৃত্যু

গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলায় ব্রহ্মপুত্র নদে গোসল করতে নেমে আল আমিনবিস্তারিত

সাঘাটা থানার ভিতরে সিজু হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে গাইবান্ধায় মানববন্ধন

সাঘাটা থানার ভেতরে সিজু মিয়া হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদেরবিস্তারিত

গাইবান্ধায় ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণের দাবীতে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি

গাইবান্ধা বাস টার্মিনাল আধুনিকীকরণ এবং পৌরসভার অদূরে ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণসহবিস্তারিত

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে আওয়ামী লীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক এ্যাড. মিজান গ্রেফতার

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ চৌকি আদালতের সাবেক অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর (এপিপি) ওবিস্তারিত

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে সেনা অভিযানে হ্যাকার চক্রের মূল হোতা পলাশসহ ৪ জন গ্রেফতার

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে ফেসবুক আইডি ও বিকাশ/নগদ অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে আর্থিকবিস্তারিত

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে সেনা অভিযানে হ্যাকার চক্রের মূল হোতা পলাশসহ ৪ জন গ্রেফতার

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে ফেসবুক আইডি ও বিকাশ/নগদ অ্যাকাউন্ট হ্যাক করে আর্থিকবিস্তারিত