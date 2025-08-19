বিএনপি নেতা গয়েশ্বরের দুর্নীতি মামলার রায় ২৮ আগস্ট

আওয়ার নিউজ ডেস্ক | আগস্ট ১৯, ২০২৫

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা মামলার রায় ঘোষণা করা হবে আগামী ২৮ আগস্ট।

সোমবার (১৯ আগস্ট) ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৩ এর বিচারক মুহা. আবু তাহের মামলার যুক্তিতর্ক শেষে রায়ের জন্য এই দিন ধার্য করেন।

সংশ্লিষ্ট আদালত সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

গয়েশ্বর চন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে ২০০৯ সালের ৫ জানুয়ারি মামলা করে দুদক। রমনা থানায় করা এ মামলায় দুই কোটি ৮৬ লাখ টাকা জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়। একই বছরের ৫ জুলাই মামলায় অভিযোগপত্র আদালতে জমা দেয় দুদক। এরপর ২০১০ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি মামলার অভিযোগ গঠনের মাধ্যমে বিচার শুরুর আদেশ দেন ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৩ এর তৎকালীন বিচারক মোজাম্মেল হোসেন।

পরে গয়েশ্বর চন্দ্র রায়ের পক্ষ থেকে মামলা বাতিলের আবেদন জানালে হাইকোর্ট ২০১০ সালের ৬ আগস্ট থেকে মামলাটির বিচারিক কার্যক্রমের ওপর স্থগিতাদেশ দেয়। একই সঙ্গে হাইকোর্ট রুল জারি করেন। সেই থেকে মামলাটির বিচার বন্ধ ছিল।

পরে ২০২২ সালের ৩ নভেম্বর গয়েশ্বর চন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলার কার্যক্রম স্থগিত করে জারি করা রুল খারিজ করে দেন বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি খিজির হায়াতের হাইকোর্ট বেঞ্চ। ফলে বিচারিক আদালতে তার বিরুদ্ধে মামলা চলতে বাধা কেটে যায়। একই সঙ্গে এ মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে বিচারিক আদালতকে নির্দেশ দেন উচ্চ আদালত।

পরে মামলার বিচার চলাকালে অভিযোগপত্রভুক্ত ৪৭ জন সাক্ষীর মধ্যে ২৯ জন আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

রাজনীতি, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

সাতক্ষীরায় জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালী

বর্ণাঢ্য আয়োজনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীবিস্তারিত

সংবিধান কিংবা লিখিত বিধি-বিধান দিয়ে ফ্যাসিবাদ ঠেকানো যায় না: তারেক রহমান

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, সংবিধান কিংবা লিখিত বিধি-বিধানবিস্তারিত

যারা পিআর দাবি করে তাদের উদ্দেশ্য সন্দেহজনক: রিজভী

আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতির বিরোধিতা করে বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিববিস্তারিত

জাতীয় পার্টি জিন্দা লা/শ: শেখ হাসিনা

জাতীয় পার্টিকে জিন্দা লাশ বলে আখ্যায়িত করেছিলেন ছাত্র জনতার আন্দোলনেরবিস্তারিত

এবার সামনে এলো হাসিনা ও ইনুর চাঞ্চল্যকর অডিও রেকর্ড

গত বছরের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর পদবিস্তারিত

জুলাই সনদ: ফিরছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার, আইনসভা ২ কক্ষের, প্রধানমন্ত্রী দলীয় প্রধান নয়

ফিরছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার, প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ হবে যেভাবে2 রাজনৈতিক দলগুলোরবিস্তারিত

‘না ভোট’ রাখার প্রস্তাব দেয়নি বিএনপি: নজরুল ইসলাম খান

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রধান নির্বাচন কমিশনারেরবিস্তারিত

জুলাই সনদের খসড়া চূড়ান্ত, ২০ আগস্টের মধ্যে মতামত দেবে বিএনপি : সালাহউদ্দিন

জুলাই সনদের চূড়ান্ত খসড়ায় কিছু বিষয়ে অসামঞ্জস্যতা রয়েছে। পাশাপাশি কিছুবিস্তারিত

একটি দল জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি প্রয়োজন মনে করছে না : হামিদুর রহমান আযাদ

একটি দল জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি প্রয়োজন মনে করছে নাবিস্তারিত

হাসিনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যগ্রহণ অক্টোবরে শেষের আশা প্রসিকিউশনের

জুলাই অভ্যুত্থানে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে হওয়াবিস্তারিত

সিইসির সঙ্গে বৈঠকে বিএনপির প্রতিনিধি দল

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রস্তুতির অগ্রগতি নিয়ে আলোচনার জন্যবিস্তারিত

রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে জুলাই সনদের খসড়া, চাওয়া হয়েছে মতামত

জুলাই সনদের খসড়া রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে পাঠিয়েছে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন।বিস্তারিত

‘যারা নির্বাচন বিলম্বিত করতে চায়, তারা গণতন্ত্রের শক্তি নয়’ : সালাহউদ্দিন আহমদ

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, এবারও বিতর্কিত নির্বাচনবিস্তারিত

ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নিলে বিদেশে-অনলাইনে পড়ে থাকতে হবে: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বিএনপির ভারপ্রাপ্তবিস্তারিত

লন্ডনে গিয়ে প্রধান উপদেষ্টা সিজদা দিয়ে এসেছেন: হাসনাত আব্দুল্লাহ

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেছেন,বিস্তারিত

বিএনপি’র চেয়ারপার্সনের জন্মবার্ষিকীতে বগুড়ার শিবগঞ্জে মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে বিএনপি’র চেয়ারপার্সন ও সাবেক তিনবারের প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগমবিস্তারিত