বিএনপি নেতা গয়েশ্বরের দুর্নীতি মামলার রায় ২৮ আগস্ট

বিএনপি নেতা গয়েশ্বরের দুর্নীতি মামলার রায় ২৮ আগস্ট
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা মামলার রায় ঘোষণা করা হবে আগামী ২৮ আগস্ট।
সোমবার (১৯ আগস্ট) ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৩ এর বিচারক মুহা. আবু তাহের মামলার যুক্তিতর্ক শেষে রায়ের জন্য এই দিন ধার্য করেন।
সংশ্লিষ্ট আদালত সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
গয়েশ্বর চন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে ২০০৯ সালের ৫ জানুয়ারি মামলা করে দুদক। রমনা থানায় করা এ মামলায় দুই কোটি ৮৬ লাখ টাকা জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়। একই বছরের ৫ জুলাই মামলায় অভিযোগপত্র আদালতে জমা দেয় দুদক। এরপর ২০১০ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি মামলার অভিযোগ গঠনের মাধ্যমে বিচার শুরুর আদেশ দেন ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৩ এর তৎকালীন বিচারক মোজাম্মেল হোসেন।
পরে গয়েশ্বর চন্দ্র রায়ের পক্ষ থেকে মামলা বাতিলের আবেদন জানালে হাইকোর্ট ২০১০ সালের ৬ আগস্ট থেকে মামলাটির বিচারিক কার্যক্রমের ওপর স্থগিতাদেশ দেয়। একই সঙ্গে হাইকোর্ট রুল জারি করেন। সেই থেকে মামলাটির বিচার বন্ধ ছিল।
পরে ২০২২ সালের ৩ নভেম্বর গয়েশ্বর চন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলার কার্যক্রম স্থগিত করে জারি করা রুল খারিজ করে দেন বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি খিজির হায়াতের হাইকোর্ট বেঞ্চ। ফলে বিচারিক আদালতে তার বিরুদ্ধে মামলা চলতে বাধা কেটে যায়। একই সঙ্গে এ মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে বিচারিক আদালতকে নির্দেশ দেন উচ্চ আদালত।
পরে মামলার বিচার চলাকালে অভিযোগপত্রভুক্ত ৪৭ জন সাক্ষীর মধ্যে ২৯ জন আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছেন।
