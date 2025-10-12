বিজয় এক্সপ্রেস আন্তঃনগর ট্রেন থেকে মরদেহ উদ্ধার

বিজয় এক্সপ্রেস আন্তঃনগর ট্রেন থেকে মরদেহ উদ্ধার
চট্টগ্রাম থেকে গৌরীপুর-ময়মনসিংহ হয়ে জামালপুরগামী বিজয় এক্সপ্রেস আন্তঃনগর ট্রেন থেকে ময়মনসিংহের গৌরীপুর জংশন স্টেশনে একজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে গৌরীপুর রেলওয়ে জংশন ফাঁড়ি পুলিশ। রোববার (১২ অক্টোবর) বিকালে ট্রেনটি স্টেশনে ঢুকার পর পাওয়ার কার কক্ষ মরদেহটি উদ্ধার করা হয়েছে।
মরদেহের সাথে থাকা মোবাইল নাম্বারের ডায়াল প্যাড থেকে ছেলের নাম্বারে ফোন দিয়ে পরিচয় নিশ্চিত হয়েছে পুলিশ। মৃত ব্যক্তি নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলার মেদনী গ্রামের মৃত ওয়াহেদ আলীর ছেলে হাজী রহমান (৬৫)।
গৌরীপুর রেলওয়ে জংশনসূত্রে জানা গেছে, বিজয় এক্সপ্রেস ট্রেনটি চট্টগ্রাম থেকে জামালপুর যাওয়ার উদ্দেশ্যে গৌরীপুর রেলওয়ে জংশন স্টেশনে প্রবেশ করে বিকাল ৪.৪৫ মিনিটে। এ সময় পাওয়ার কার কক্ষ থেকে রক্ত পড়তে দেখা যায়। তা দেখে স্টেশন মাস্টার ও ফাঁড়ি পুলিশ পাওয়ার কার কক্ষে গিয়ে মরদেহ দেখতে পান। মরদেহের গায়ে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।
মৃতের ছেলে আনোয়ার হোসেন জানান, তাঁর বাবা এক সপ্তাহ পূর্বে কুমিল্লায় বোনের বাড়ি বেড়াতে যান। সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়েন। আজকে তিনি কুমিল্লা থেকে বিজয় এক্সপ্রেস ট্রেনে করে বাড়ি ফিরছিলেন। দুপুর ১২টা পর্যন্ত তার সাথে মোবাইল ফোনে শেষ কথা হয়। পরে অনেকবার কল দিয়েও তাঁকে পাননি। গৌরীপুর স্টেশনে ট্রেন পৌঁছলে প্রশাসনের লোকজন তাঁর মৃত্যুর সংবাদ জানিয়েছেন বলেও জানান তিনি।
গৌরীপুর রেলওয়ে জংশন ভারপ্রাপ্ত স্টেশন মাস্টার শফিকুল ইসলাম জানান, পাওয়ার কার থেকে রক্ত পড়তে দেখে ভিতরে গিয়ে দেখা যায় একটি মরদেহ পড়ে আছে। জানালায় বারি খেয়ে তার মৃত্যু হতে পারে বলে ধারণা করছেন তিনি।
গৌরীপুর রেলওয়ে জংশন ফাঁড়ি পুলিশের ইনচার্জ মোরশেদ আলী বলেন, ধারণা করা হচ্ছে পাওয়ার কারে মাথায় চোট পেয়ে মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। ময়মনসিংহ রেলওয়ের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে মরদেহটি হস্তান্তর করা হয়েছে।
