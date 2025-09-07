বিজয় সরণিতে নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের মিছিল থেকে একজন গ্রেপ্তার

আওয়ার নিউজ ডেস্ক | সেপ্টেম্বর ৭, ২০২৫

কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা থাকা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা দুই দিনের মাথায় রাজধানীতে আবার মিছিল করেছেন। মিছিল থেকে ব্যানারসহ একজনকে আটক করেছে পুলিশ।

রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) বেলা পৌনে দুইটায় বিজয় সরণির এরোপ্লেন মোড়ে মিছিলে অংশ নেয় একদল যুবক।

এর আগে শুক্রবার বেলা ২টার দিকে তেজগাঁওয়ের নাবিস্কো এলাকায় মিছিলটি হয়েছে ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের ব্যানারে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন, রোববার হঠাৎ করে বিজয় সরণীর এলাকায় একদল যুবক মিছিল শুরু করে। তাদের কাছে ব্যানার ছিল। তারা জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু স্লোগান দেয়।

জানতে চাইলে তেজগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মোবারক হোসেন বলেন, আওয়ামী লীগ বা অঙ্গসংগঠন কেউ যেন ঝটিকা মিছিল করতে না পারে, আমরা সতর্ক ছিলাম। মিছিলের খবর পাওয়া মাত্রই আমাদের ফোর্স ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। পরে সেখান থেকে ব্যানারসহ একজনকে আটক করা হয়।

রাজধানীতে আওয়ামী লীগের মিছিল সম্পর্কে জানতে চাইলে ডিএমপির মুখপাত্র উপ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান বলেন, রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ঝটিকা মিছিল করার মাধ্যমে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিল আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। সুনির্দিষ্ট অভিযোগে বিভিন্ন থানায় মামলা রয়েছে। তারা সংঘবদ্ধ হয়ে আইনশৃঙ্খলা বিনষ্টের মাধ্যমে দেশকে অস্থিতিশীল করাসহ ঝটিকা মিছিল, নাশকতার পরিকল্পনা ও অর্থায়ন করছিল।

তিনি বলেন, গত শুক্রবার তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলের রহিম মেটাল মসজিদের সামনে জুমার পর অনুষ্ঠিত ঝটিকা মিছিল থেকে আয়োজক এটিএম ওমর ফারুক, মহিলা আওয়ামী লীগ নেত্রী নাহিদা নূর সুইটিসহ নয়জনকে গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশ। ইতোমধ্যে চলতি মাসে ঝটিকা মিছিলে অংশগ্রহণকারী ৪৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

