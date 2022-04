বিজেএমসি’র ভাড়াভিত্তিক মিলে উৎপাদন শুরুর মাধ্যমে নতুন করে কর্মসংস্থান

আওয়ার নিউজ ডেস্ক |

বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক বলেছেন, বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি’র) ভাড়াভিত্তিক মিলে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এসব মিলে নতুন করে অনেকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

সোমবার নরসিংদীর পলাশে বাংলাদেশ জুট মিলস্ লি: এর উৎপাদন কার্যক্রম পরিদর্শনকালে তিনি একথা বলেন।

পরিদর্শনকালে বস্ত্র ও পাট সচিব মো: আব্দুর রউফ, নরসিংদীর জেলা প্রশাসক আবু নইম মোহাম্মদ মারুফ খানসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী বলেন, ইতোমধ্যে ২টি জুট মিল (বাংলাদেশ জুট মিলস্ লি:, নরসিংদী এবং কেএফডি জুট মিলস্ লি:, চট্টগ্রাম) ভাড়াভিত্তিক ইজারা প্রদান করা হয়েছে। অপর দু’টি জুট মিল (ক্রিসেন্ট জুট মিলস্ লি:, খুলনা ও হাফিজ জুট মিলস্ লি:, চট্টগ্রাম) এর লিজ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও ১৩টি মিলের জন্য ২য় EoI (Expression of Interest) বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে ১৮টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ৫৩টি প্রস্তাব পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যে প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটি মূল্যায়নপূর্বক প্রতিবেদন বিজেএমসিতে দাখিল করেছে। বিজেএমসি মূল্যায়নকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহকে RFP (Request for Financial Proposal) প্রদানের অনুমতি চেয়ে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করেছে।

মন্ত্রী আশা প্রকাশ করে বলেন, এ পর্যায়ে আরো কয়েকটি মিল ভাড়াভিত্তিক লিজ প্রদান করা সম্ভব হলে নতুন করে অনেক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং এ ক্ষেত্রে অবসানকৃত শ্রমিকগণ অগ্রাধিকার পাবেন।

