বিদ্যুতের বকেয়া ৪৬৪ মিলিয়ন ডলার পরিশোধে প্রধান উপদেষ্টাকে আদানির চিঠি

বিদ্যুতের বকেয়া ৪৬৪ মিলিয়ন ডলার পরিশোধে প্রধান উপদেষ্টাকে আদানির চিঠি
বিদ্যুতের বকেয়া ৪৬৪ মিলিয়ন ডলার পরিশোধ করতে প্রধান উপদেষ্টাকে চিঠি পাঠিয়েছেন ভারতের আদানি গ্রুপের চেয়ারম্যান গৌতম আদানি। এতে বকেয়া আদায়ে প্রধান উপদেষ্টার হস্তক্ষেপ চাওয়া হয়েছে।
এদিকে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য এরই মধ্যে প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর থেকে আদানির চিঠিটি বিদ্যুৎ বিভাগে পাঠানো হয়েছে।
বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তারা জানান, বকেয়া পরিশোধের বিষয়ে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। টাকা কিভাবে পরিশোধ করা হবে। তা নিয়ে কাজ চলছে। গত জুলাইয়ে আদানির সব বকেয়া পরিশোধ করা হয়।
এরপর নতুন করে এই পরিমাণ টাকা বকেয়া পড়েছে বলেও জানান বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তারা। মার্চ পর্যন্ত আদানি পাওয়ারের বকেয়া ৪৩৭ মিলিয়ন ডলার গত জুনে একসঙ্গে পরিশোধ করা হয়।
এর আগে ভারতীয় এই কোম্পানি বিদ্যুতের বিল হিসেবে প্রতি মাসে বাংলাদেশ থেকে গড়ে ৯০ থেকে ১০০ মিলিয়ন ডলার করে পেত।
