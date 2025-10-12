বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে “শার্শা উপজেলা সাংবাদিক ঐক্য পরিষদ” এর পক্ষ থেকে গাছের চারা বিতরণ
সাংবাদিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের কল্যাণে কাজ করার লক্ষ্যে গঠিত হওয়া যশোর জেলার শার্শা উপজেলার সাংবাদিকদের সমন্বয়ে গঠিত বৃহৎ সংগঠন “শার্শা উপজেলা সাংবাদিক ঐক্য পরিষদ” এর পক্ষ থেকে রবিবার দিনব্যাপি বেনাপোল পৌর এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট ২০০ টি বিভিন্ন প্রজাতীর গাছের চারা বিতরণ করা হয়।
বিকাল ৩ ঘটিকায় শুরু হয় এই গাছের চারা বিতরণ কর্মসূচি। এতে নেতৃত্ব দেন “শার্শা উপজেলা সাংবাদিক ঐক্য পরিষদ” এর সভাপতি- আজিজুল হক এবং সাধারণ সম্পাদক আইয়ুব হোসেন পক্ষী।
যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গাছের চারা বিতরণ করা হয়-বেনাপোল বাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,মা ফাতেমা (রা.) মহিলা মাদ্রাসা, বেনাপোল দারুল উলুম কওমী মাদরাসা, বেনাপোল জামিয়া ইসলামিয়া লতিফা ইয়াসিন কওমী মাদরাসা ও এতিম খানা।
এই রকম সংবাদ আরো পেতে হলে এই লেখার উপরে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। সংবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এই পেইজের নীচে মন্তব্য করার জন্য ঘর পাবেন