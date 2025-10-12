বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে “শার্শা উপজেলা সাংবাদিক ঐক্য পরিষদ” এর পক্ষ থেকে গাছের চারা বিতরণ

মোঃ ওসমান গনি, বেনাপোল (যশোর) | অক্টোবর ১২, ২০২৫

সাংবাদিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের কল্যাণে কাজ করার লক্ষ্যে গঠিত হওয়া যশোর জেলার শার্শা উপজেলার সাংবাদিকদের সমন্বয়ে গঠিত বৃহৎ সংগঠন “শার্শা উপজেলা সাংবাদিক ঐক্য পরিষদ” এর পক্ষ থেকে রবিবার দিনব্যাপি বেনাপোল পৌর এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট ২০০ টি বিভিন্ন প্রজাতীর গাছের চারা বিতরণ করা হয়।

বিকাল ৩ ঘটিকায় শুরু হয় এই গাছের চারা বিতরণ কর্মসূচি। এতে নেতৃত্ব দেন “শার্শা উপজেলা সাংবাদিক ঐক্য পরিষদ” এর সভাপতি- আজিজুল হক এবং সাধারণ সম্পাদক আইয়ুব হোসেন পক্ষী।

যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গাছের চারা বিতরণ করা হয়-বেনাপোল বাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,মা ফাতেমা (রা.) মহিলা মাদ্রাসা, বেনাপোল দারুল উলুম কওমী মাদরাসা, বেনাপোল জামিয়া ইসলামিয়া লতিফা ইয়াসিন কওমী মাদরাসা ও এতিম খানা।

যশোর, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

যশোরের রাজগঞ্জে দেখা মিলছে শীতকালীন সবজি

ভোরের কুয়াশা আর হিমেল হাওয়ায় জানান দিচ্ছে শীতের আগমনী বার্তা।বিস্তারিত

যশোরের ঝিকরগাছায় যুবকের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার

যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার নাভারণ ইউনিয়নের বায়সা চাঁদপুর গ্রামে একটি নবনির্মিতবিস্তারিত

যশোরের শার্শায় যুক্তরাজ্য বিএনপি নেতা মাসুদুল আলমের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির প্রতীক ‘ধানের শীষ’কে বিজয়ীবিস্তারিত

ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনারের বেনাপোল স্থলবন্দর পরিদর্শন

বাংলাদেশে নিযুক্ত ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাসের ডেপুটি হাইকমিশনার মি. পাওনকুমার তুলসিদাসবিস্তারিত

কুরআন অবমাননা ও দেশবিরোধী চক্রান্তের প্রতিবাদে যশোরের মনিরামপুরে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক উগ্র হিন্দুত্ববাদী শিক্ষার্থী কর্তৃক পবিত্র কুরআনবিস্তারিত

যশোরের মনিরামপুরে পৃথক ঘটনায় দুই কৃষকের মৃত্যু

যশোরের মনিরামপুর উপজেলায় পৃথক দুটি ঘটনায় দুই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।বিস্তারিত

টাইমস হায়ার এডুকেশন র‌্যাঙ্কিংয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দেশ সেরা যবিপ্রবি

যুক্তরাজ্য ভিত্তিক বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষা সাময়িকী ‘টাইমস হায়ার এডুকেশন’ (টিএইচই)-এর ‘ওয়ার্ল্ডবিস্তারিত

যবিপ্রবিতে গভীর রাতে দুই ব্যক্তিকে আটকে রাখার অভিযোগ বৈষম্যবিরোধীর সাবেক নেতার বিরুদ্ধে

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (যবিপ্রবি) গভীর রাতে দুজন বহিরাগতকেবিস্তারিত

বেনাপোল সীমান্তে স্বর্ণেরবারসহ পাচারকারী আটক

যশোরের বেনাপোল পুটখালী সীমান্ত থেকে ১.০৪৯ কেজি ওজনের ৯ পিচবিস্তারিত

যশোরের শার্শা থানার ওসিকে প্রত্যাহারের দাবিতে সাংবাদিক ইউনিয়নের স্মারকলিপি প্রদান

যশোর জেলা সাংবাদিক ইউনিয়নের নির্বাহী সদস্য, দৈনিক লোকসমাজ ও দৈনিকবিস্তারিত

বেনাপোল কাস্টমস কর্মকর্তা শামিমা আক্তারকে আটক দেখালো দুদক

বেনাপোল কাস্টমস হাউসের রাজস্ব কর্মকর্তা শামিমা আক্তারকে ঘুষের ২ লাখবিস্তারিত

যবিপ্রবির ক্যাফেটেরিয়ায় চড়া দামে খাবার বিক্রির অভিযোগ, নীরব ভূমিকায় পরামর্শ দপ্তর পরিচালক

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (যবিপ্রবি) কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়ায় চড়া দামেবিস্তারিত

যশোরের ভবদহ অঞ্চলের সমস্যার স্থায়ী সমাধানে জামায়াতে ইসলামী’র সমাবেশ

যশোরের ভবদহ অঞ্চলের স্থায়ী জলাবদ্ধতা ও খাল সংস্কার সমস্যার সমাধানেরবিস্তারিত

ছয়দফা দাবিতে স্বাস্থ্য সহকারীদের কর্মবিরতি, স্থবির টিকাদানসহ মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা

বেতন বৈষম্য নিরসনসহ ছয়দফা দাবিতে সারাদেশের ন্যায় যশোরের মনিরামপুরেও স্বাস্থ্যবিস্তারিত

বিএনপির বর্ষিয়ান নেতা মুছার দ্বিতীয় জানাজা গ্রামের বাড়িতে অনুষ্ঠিত, হাজার হাজার মানুষের ঢল

যশোর জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি, মনিরামপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতিবিস্তারিত

বেনাপোলে বিজিবি সদস্যের হাতে বাসচালক লাঞ্ছিত, ক্ষুব্ধ শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

যশোর-বেনাপোল মহাসড়কের আমড়াখালী বিজিবি চেকপোস্টে তল্লাশিকে কেন্দ্র করে এক বাসচালককেবিস্তারিত