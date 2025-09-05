বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ’র ৫৪তম শাহাদাত বার্ষিকী

মোঃ ওসমান গনি, বেনাপোল (যশোর) | সেপ্টেম্বর ৫, ২০২৫

শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখের ৫৪তম শাহাদাত বার্ষিকী। ১৯৭১ সালের এ দিনে যশোর জেলার গোয়ালহাটি গ্রামে পাক হানাদার বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন তিনি। এদিন পাকিস্তানের হানাদারবাহিনী কে প্রতিরোধ এবং দলীয় সঙ্গীদের জীবন ও অস্ত্র রক্ষা করতে গিয়ে শহীদ হন নূর মোহাম্মদ শেখ। পরে যশোরের শার্শা উপজেলার কাশিপুর গ্রামে তাকে সমাহিত করা হয়। মুক্তিযুদ্ধে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে ‘বীরশ্রেষ্ঠ’ খেতাবে ভূষিত করা হয়।

সকালে বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ এর সমাধি স্থলে যশোর-৪৯ বিজিবি ব্যাটালিয়ন এর ব্যবস্থাপনায় গার্ড অব অনার প্রদান এবং শার্শা উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে পুষ্পস্তবক অর্পন, বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ এর রুহের মাগফেরাত কামনা করে ফাতেহা পাঠ ও বিশেষ মোনাজাত এবং সকলের মাঝে তবারক বিতরণ করা হয়।

বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ ১৯৩৬ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি নড়াইল সদর উপজেলার চন্ডীবরপুর ইউনিয়নের মহিষখোলা গ্রামে (বর্তমান নাম নূর মোহাম্মদ নগর) জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম মোহাম্মদ আমানত শেখ ও মা জেন্নাতুন্নেছা, মতান্তরে জেন্নাতা খানম। বাল্য কালেই মা-বাবাকে হারান। সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন তিনি।

জানা যায়, ১৯৫৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসে (ইপিআর) যোগদান করেন তিনি। দীর্ঘদিন দিনাজপুর সীমান্তে চাকরি করার পরে ১৯৭০ সালের ১০ জুলাই যশোর সেক্টরে বদলি হন তিনি। পরবর্তীতে ল্যান্স নায়েকে পদোন্নতি পান। ১৯৭১ সালে যশোর অঞ্চল নিয়ে গঠিত ৮ নম্বর সেক্টরে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১ সালের ৫ সেপ্টেম্বর যশোর জেলার গোয়ালহাটি ও ছুটিপুরে পাকবাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে নান্নু মিয়াসহ তিন সঙ্গীকে বাঁচাতে গিয়ে তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করার অনন্য নজির স্থাপন করেন। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে শত্রুপক্ষের গুলিতে আহত নূর মোহাম্মদ আশংকাজনক অবস্থায়ও নিজের জীবনের কথা না ভেবে যুদ্ধ চালিয়ে যান এবং গুলি চালাতে চালাতে সামনের দিকে অগ্রসর হন। এক সময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর বীরত্ব ও আত্মত্যাগের স্বীকৃতি স্বরূপ সরকার তাকে‘বীরশ্রেষ্ঠ’ খেতাবে ভূষিত করে। নূর মোহাম্মদ যশোরের শার্শা উপজেলার কাশিপুর সীমান্তের বয়রা অঞ্চলে পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শত্রুমুক্ত করেন।

বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখের শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আজ (শুক্রবার) নূর মোহাম্মদ নগর ও বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ গ্রন্থাগার ও স্মৃতি জাদুঘর মিলনায়তনে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ ট্রাস্ট ও নড়াইল জেলা প্রশাসন।

কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে, সকালে কোরআন তেলাওয়াত, র‌্যালি, স্মৃতিসৌধে গার্ড অব অনার ও পুষ্পস্তবক অর্পণ, স্মৃতি জাদুঘর মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও দোয়া মহফিল। এসব কর্মসূচিতে জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকবেন। দিনটি পালন উপলক্ষ্যে বিজিবি যশোরের পক্ষ থেকে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

যশোর, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

বেনাপোল বন্দরে ভারতীয় পন্যবাহী ট্রাক থেকে পিস্ত*লসহ চালক ও হেলপার আটক

যশেরের বেনাপোল বন্দরে ভারতীয় ট্রাক থেকে একটি ইয়ার পিস্তল ওবিস্তারিত

কীটনাশক ব্যবহারে সাধারণ ভুল ও এর প্রভাব: কৃষি বিপ্লবের সামনে বড় বাধা

বর্তমান যুগে কৃষিতে কীটনাশকের গুরুত্ব অপরিসীম। কীটনাশক ব্যবহার না করলেবিস্তারিত

যশোরের রাজগঞ্জে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে যুবকের মৃ*ত্যু

যশোরের মনিরামপুর উপজেলার রাজগঞ্জের চন্ডিপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে রিমন হোসেন (২০)বিস্তারিত

বেনাপোলে ২০ লাখ টাকা মূল‍্যের ভারতীয় চোরাই পণ্য জব্দ

যশোরের বেনাপোলের বিভিন্ন সীমান্তে অভিযান চালিয়ে বিদেশি মদসহ ২০ লাখবিস্তারিত

শার্শায় বিএনপি’র ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও সমাবেশ

যশোরের শার্শায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মঙ্গলবারবিস্তারিত

ভারত থেকে ট্রাভেল পারমিটে দেশে ফিরলেন তিন বাংলাদেশি

অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের দায়ে কারা ভোগ শেষে দু’দেশে সরকারের দেওয়াবিস্তারিত

বেনাপোলে বিজিবির অভিযানে বিপুল মাদক ও চোরাচালান পণ্য জব্দ

যশোরের বেনাপোল সীমান্তে অভিযান চালিয়ে বিদেশি মদ, গাঁজা, ফেনসিডিলসহ বিপুলবিস্তারিত

চার মাস পর চাল আমদানি শুরু, মাত্র এক সপ্তাহেই ১,৭৮৫ টন ঢুকল দেশে

ভারত থেকে প্রতিদিনই ট্রাকে ট্রাকে চাল আসছে দেশের সর্ববৃহৎ স্থলবন্দরবিস্তারিত

যশোরের শার্শায় বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ছাত্রদলের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে শার্শা উপজেলা ছাত্রদলেরবিস্তারিত

যশোরের ঝিকরগাছায় সাংবাদিক পরিচয়ে প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তরের ৭৫ টাকার বীজ ১২’শ টাকায় বিক্রি

যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলায় সাবেক সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে পশু চিকিৎসক মুক্তারবিস্তারিত

যশোরের মনিরামপুরে সাপের কামড়ে ভাইয়ের মৃত্যু, বোন অসুস্থ

যশোরের মনিরামপুর উপজেলায় সাপের কামড়ে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। একইবিস্তারিত

যশোরের বেনাপোলে সাংবাদিক মাসুদ’র পিতৃ বিয়োগ

দীর্ঘদিন অসুস্থ হয়ে, পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে’ না’ ফেরার দেশেবিস্তারিত

যশোরের মনিরামপুরে চাঁদা না পেয়ে ভ্যান চালককে কু*পি*য়ে হ*ত্যা, আহ*ত-৪

যশোরের মনিরামপুরে চাঁদা না দেওয়ায় একই পরিবারের পাঁচজনকে কুপিয়ে ওবিস্তারিত

বেনাপোলে কসাই মিজানকে গলা কেটে হ*ত্যা

যশোরের বেনাপোলে মিজানুর রহমান (৪২) নামে এক ব্যক্তিকে গলা কেটেবিস্তারিত

মনিরামপুরের কাভার্ডভ্যান চাপায় ভ্যানচালক নিহত

যশোরের রাজারহাট-চুকনগর মহাসড়কের সহাসড়কের মনিরামপুরের সিটিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে কাভার্ডবিস্তারিত

যশোরের বেনাপোলে এক ব্যক্তিকে গ*লা কে*টে হ*ত্যা

যশোরের বেনাপোলে মিজানুর রহমান (৪২) নামে এক ব্যক্তিকে গলা কেটেবিস্তারিত