বেতন নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষদের বড় সুখবর

বেতন নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষদের বড় সুখবর
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সুখবর দিয়েছে মন্ত্রণালয়। শিক্ষকদের বেতন দুই ধাপ বাড়িয়ে ১১তম গ্রেড করার প্রস্তাব দিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। এছাড়া সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা থেকে বিভাগীয় উপপরিচালক পর্যন্ত সব কর্মকর্তাদের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। আগামী সপ্তাহে এ বিষয়ে সুপারিশ করা হবে।
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।
উচ্চ আদালতের নির্দেশে সম্প্রতি প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষকদের বেতন দশম গ্রেডে উন্নীত করা হয়। এরপর বিষয়টি নিয়ে সহকারী শিক্ষক ও সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। কেননা বর্তমানে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তারাও দশম গ্রেডে বেতন পাচ্ছেন। তদারকি কর্মকর্তা এবং প্রধান শিক্ষকের বেতন গ্রেড একই হওয়ায় বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনিক জটিলতাও তৈরি হয়েছে।
অন্যদিকে ১৩তম গ্রেড পাচ্ছেন সহকারী শিক্ষকরা। এতে করে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের তিন গ্রেডের ব্যবধান তৈরি হয়েছে। এতে টাকার অঙ্কে ইনক্রিমেন্টসহ প্রায় ১৫ হাজার ব্যবধান তৈরি হয়েছে। এ অসন্তোষ দূর করতে সরকার বেতন গ্রেড উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ও বিষয়টিতে সম্মতি দিয়েছে।
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবু নূর মো. শামসুজ্জামান বলেন, সহকারী শিক্ষকদের পদনাম পরিবর্তন করে ‘শিক্ষক’ করা হয়েছে। তাদের বেতন স্কেল ১১ গ্রেডে উন্নীত করতে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এছাড়া উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ইউপিইও), জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (ডিপিইও) এবং বিভাগীয় উপ-পরিচালকদের (ডিডি) স্কেল এক ধাপ উন্নীত করতে প্রস্তাব দেওয়া হবে।
তিনি জানান, অর্থ উপদেষ্টা, অর্থ সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিবের সঙ্গে এ বিষয়ে বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে বেতন বাড়ানোর যুক্তি তুলে ধরা হলে তাতে অর্থ মন্ত্রণালয় ইতিবাচক সায় দিয়েছে। নতুন পে-কমিশনের কাছে বিষয়টি তুলে ধরা হচ্ছে।
নতুন প্রস্তাবে বেতন কাঠামো
সরকারের কাছে পাঠানো প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নতুন প্রস্তাবে শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে। প্রস্তাব অনুযায়ী, সহকারী শিক্ষকরা বর্তমানে যে ১৩তম গ্রেডে (১১ হাজার টাকা স্কেল) বেতন পান, তা উন্নীত করে ১১তম গ্রেডে (১২ হাজার ৫০০ টাকা স্কেল) নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে সারাদেশে ৬৬ হাজারের বেশি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিন লাখ ৫০ হাজারের বেশি শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন।
সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের (ইউএপিইও) জন্য বর্তমান ১০ম গ্রেড (১৬ হাজার টাকা স্কেল) থেকে উন্নীত করে ৯ম গ্রেডে (২২ হাজার টাকা স্কেল) বেতন নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই পদে সারাদেশে ২,৬০৭ জন কর্মকর্তা কর্মরত।
উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের (ইউপিইও) ক্ষেত্রেও বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব রয়েছে। তারা এখন ৯ম গ্রেডে (২২ হাজার টাকা স্কেল) বেতন পাচ্ছেন, প্রস্তাব অনুযায়ী এটি উন্নীত হয়ে হবে ৮ম গ্রেড (২৩ হাজার টাকা স্কেল)। বর্তমানে এই পদে রয়েছেন ৫১৬ জন কর্মকর্তা।
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের (ডিপিইও) বেতনও বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়েছে। তাদের বেতন ৭ম গ্রেড (২৯ হাজার টাকা স্কেল) থেকে উন্নীত করে ৬ষ্ঠ গ্রেডে (৩৫ হাজার ৫০০ টাকা স্কেল) নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এ পদে কর্মরত আছেন ৬৮ জন।
এছাড়া, বিভাগীয় উপ-পরিচালকদের বেতন ৫ম গ্রেড (৪৩ হাজার টাকা স্কেল) থেকে বাড়িয়ে ৪র্থ গ্রেড (৫০ হাজার টাকা স্কেল) করার সুপারিশ করা হবে বলেও জানিয়েছে অধিদপ্তর।
