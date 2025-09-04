বেনাপোলে ২০ লাখ টাকা মূল‍্যের ভারতীয় চোরাই পণ্য জব্দ

মোঃ ওসমান গনি, বেনাপোল (যশোর) | সেপ্টেম্বর ৪, ২০২৫

যশোরের বেনাপোলের বিভিন্ন সীমান্তে অভিযান চালিয়ে বিদেশি মদসহ ২০ লাখ ৫০ হাজার টাকার বিভিন্ন প্রকার ভারতীয় চোরাই পণ্য জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

গোপন সংবাদে বেনাপোল আইসিপি, বেনাপোল বিওপি, শালকোনা এবং আমড়াখালী চেকপোস্ট এলাকায় বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে বিদেশি মদ, ভারতীয় ফেনসিডিল, শাড়ী, কম্বল, পোশাক সামগ্রী, চকলেট, পেস্তা বাদাম, খৈনি, বিভিন্ন প্রকার ওষুধ, কসমেটিক্স সামগ্রী ও মোটরসাইকেলের পার্টস জব্দ করা হয়।

জব্দকৃত পণ্যের মূল্য প্রায় ২০ লাখ ৫০ হাজার টাকা বলে জানায় বিজিবি।

বৃহস্প্রতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকালে যশোর-৪৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল সাইফুল্লাহ্ সিদ্দিকী বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, চোরাকারবারিদের আটকের ক্ষেত্রে সীমান্তে বিজিবির টহল তৎপরতা জোরদার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে বিজিবির এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।

