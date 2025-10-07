বেনাপোল কাস্টমস কর্মকর্তা শামিমা আক্তারকে আটক দেখালো দুদক

মোঃ ওসমান গনি, বেনাপোল (যশোর) | অক্টোবর ৭, ২০২৫

বেনাপোল কাস্টমস হাউসের রাজস্ব কর্মকর্তা শামিমা আক্তারকে ঘুষের ২ লাখ ৭৬ হাজার টাকাসহ আটকের পর অনৈতিক সুবিধা নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠে দূর্নীতি দমন কমিশন দুদক কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে। সকল নাটকীয়তার অবসান ঘটিয়ে মঙ্গলবার দুপুরে তাকে আটক দেখিছে দুদক।

এর আগে সোমবার বিকাল ৩ টার দিকে কাস্টমস রাজস্ব কর্মকর্তা শামিমা আক্তার ও তার সহযোগী এনজিও সদস্য হাসিবুর রহমানকে ঘুসের টাকাসহ আটক করে দুদক। রাত ৯ টার দিকে টানা ৫ ঘন্টা পর বেনাপোল কাস্টমস কমিশনারের কক্ষে গোপন বৈঠকের পর রাজস্ব কর্মকর্তাকে ছেড়ে দেয় এবং উপস্থিত গনমাধ্যমকর্মীদের কোন তথ্য না দিয়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করে দুদক সদস্যরা।

এসময় উপস্থিত স্থানীয় জনতা ও গনমাধ্যমকর্মীদের জেরার মুখে দুদক কর্মকর্তারা জানান, কাস্টমস কর্মকর্তার ঘুষ বানিজ্যের খবরে দুদকের একটি দল অভিযান চালিয়ে কাস্টমসের রাজস্ব কর্মকর্তা ও তার সহযোগীকে ঘুষের টাকাসহ আটক করা হয়। রাজস্ব কর্মকর্তা স্বীকার করেছেন এনজিও সদস্যের কাছে পাওয়া ঘুষের টাকা তিনি রেখেছেন।

তবে এনজিও সদস্যকে আটক করা হয়েছে। অপরাধ স্বীকার করলেও নাটকীয় ভাবে রাজস্ব কর্মকর্তা শামিমা আক্তারকে ছেড়ে দেয় দুদক। অপরাধ স্বীকার করার পরও রাজস্ব কর্মকর্তাকে ছেড়ে দেওয়ার ঘটনায় ক্ষোভে ফুসে ওঠেন সাধারন ব্যবসায়ীরা।

এক পর্যায়ে দুদক কর্মকর্তারা চলে যাবার সময় তাদের গাড়ি অবরুদ্ধ করে রাখে জনতা। সকল নাটকীয়তার অবসান ঘটিয়ে মঙ্গলবার দুপুরে তাকে আটক দেখিছে দুদক।

দূর্নীতি দমন কমিশন দুদকের সমন্বিত যশোর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আল আমীন বাদী হয়ে ঘুসের টাকাসহ আটক রাজস্ব কর্মকর্তা শামিমা আক্তার ও তার সহযোগী এনজিও সদস্য হাসিবুর রহমানের বিরুদ্ধে একটি মামলা করেছে বলে জানা গেছে।

