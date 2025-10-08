বেনাপোল সীমান্তে স্বর্ণেরবারসহ পাচারকারী আটক
যশোরের বেনাপোল পুটখালী সীমান্ত থেকে ১.০৪৯ কেজি ওজনের ৯ পিচ স্বর্ণের বারসহ মনিরুজ্জামান (৩৭) নামে এক স্বর্ণ চোরাকারবারিকে আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদস্যরা। আটক মনিরুজ্জামান বেনাপোল পোর্ট থানার পুটখালী উত্তরপাড়া গ্রামের কাদের আলীর ছেলে।
খুলনা-২১ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মোহাম্মদ খুরশীদ আনোয়ার সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানান, মঙ্গলবার রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুটখালী সীমান্ত দিয়ে স্বর্ণ পাচারের পরিকল্পনার তথ্য জানতে পারে বিজিবি।
এ তথ্যের ভিত্তিতে সহকারী পরিচালক সফিয়ার রহমানের নেতৃত্বে একটি টহল দল পুটখালী গ্রামের উত্তরপাড়ায় পাকা রাস্তার পাশে কৌশলে অবস্থান নেয়। কিছুক্ষণ পর ওই রাস্তা দিয়ে সন্দেহজনক ভাবে এক ব্যক্তিকে আসতে দেখে তাকে থামতে বলা হয়। কিন্তু বিজিবি সদস্যদের উপস্থিতি টের পেয়ে সে দৌঁড়ে পালানোর চেষ্টা করে।
বিজিবি সদস্যরা ধাওয়া করে তাকে আটক করতে সক্ষম হন। পরবর্তীতে তার দেহ তল্লাশি করে কোমরে অভিনব কায়দায় লুকানো অবস্থায় ৯টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত স্বর্ণের মোট ওজন ১.০৪৯ কেজি, যার বাজারমূল্য প্রায় ১ কোটি ৮০ লাখ ৫২ হাজার ২৪১ টাকা।
