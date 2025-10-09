ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনারের বেনাপোল স্থলবন্দর পরিদর্শন

মোঃ ওসমান গনি, বেনাপোল (যশোর) | অক্টোবর ৯, ২০২৫

বাংলাদেশে নিযুক্ত ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাসের ডেপুটি হাইকমিশনার মি. পাওনকুমার তুলসিদাস বাদে (পাসপোর্ট নং-উ ১১৫০২৪১) ও দ্বিতীয় সেক্রেটারি মি. গৌরব কুমার আগারওয়াল (পাসপোর্ট নং-উ ১১৫৫১৮২) বেনাপোল স্থলবন্দর পরিদর্শন করেন।

বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) বেলা ১২ টার সময় পরিদর্শন কালে তাঁরা বেনাপোল স্থলবন্দরের পরিচালক শামীম হোসেন রেজা সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং নবনির্মিত কার্গো ভেহিকেল টার্মিনাল ঘুরে ঘুরে দেখেন।

এ সময় দুই দেশের বাণিজ্যিক কার্যক্রম ও সীমান্ত বাণিজ্যের সার্বিক উন্নয়ন বিষয়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা হয়।

সৌজন্য সাক্ষাৎ ও পরিদর্শন শেষে ডেপুটি হাইকমিশনার ও দ্বিতীয় সেক্রেটারি বেনাপোল ইমিগ্রেশন হয়ে ভারতে প্রবেশ করেন।

পরিদর্শনকালে বেনাপোল স্থলবন্দরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ ও ইমিগ্রেশন অফিসারগণ উপস্থিত ছিলেন।

বেনাপোল বন্দরের পরিচালক শামীম হোসেন জানান, বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনার এবং দ্বিতীয় সেক্রেটারি ভারতে যাওয়ার জন্য বেনাপোলে আসেন। এরই ফাঁকে তিনি এবং দ্বিতীয় সেক্রেটারি বেনাপোল বন্দর ও নবনির্মিত কার্গো ভেহিকেল টার্মিনালটি ঘুরে ঘুরে দেখেন। পরে বেনাপোল ইমিগ্রেশন হয়ে পেট্রাপোল ইমিগ্রেশনের উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

যশোর, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

যশোরের শার্শায় যুক্তরাজ্য বিএনপি নেতা মাসুদুল আলমের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির প্রতীক ‘ধানের শীষ’কে বিজয়ীবিস্তারিত

কুরআন অবমাননা ও দেশবিরোধী চক্রান্তের প্রতিবাদে যশোরের মনিরামপুরে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক উগ্র হিন্দুত্ববাদী শিক্ষার্থী কর্তৃক পবিত্র কুরআনবিস্তারিত

যশোরের মনিরামপুরে পৃথক ঘটনায় দুই কৃষকের মৃত্যু

যশোরের মনিরামপুর উপজেলায় পৃথক দুটি ঘটনায় দুই কৃষকের মৃত্যু হয়েছে।বিস্তারিত

টাইমস হায়ার এডুকেশন র‌্যাঙ্কিংয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দেশ সেরা যবিপ্রবি

যুক্তরাজ্য ভিত্তিক বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষা সাময়িকী ‘টাইমস হায়ার এডুকেশন’ (টিএইচই)-এর ‘ওয়ার্ল্ডবিস্তারিত

যবিপ্রবিতে গভীর রাতে দুই ব্যক্তিকে আটকে রাখার অভিযোগ বৈষম্যবিরোধীর সাবেক নেতার বিরুদ্ধে

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (যবিপ্রবি) গভীর রাতে দুজন বহিরাগতকেবিস্তারিত

বেনাপোল সীমান্তে স্বর্ণেরবারসহ পাচারকারী আটক

যশোরের বেনাপোল পুটখালী সীমান্ত থেকে ১.০৪৯ কেজি ওজনের ৯ পিচবিস্তারিত

যশোরের শার্শা থানার ওসিকে প্রত্যাহারের দাবিতে সাংবাদিক ইউনিয়নের স্মারকলিপি প্রদান

যশোর জেলা সাংবাদিক ইউনিয়নের নির্বাহী সদস্য, দৈনিক লোকসমাজ ও দৈনিকবিস্তারিত

বেনাপোল কাস্টমস কর্মকর্তা শামিমা আক্তারকে আটক দেখালো দুদক

বেনাপোল কাস্টমস হাউসের রাজস্ব কর্মকর্তা শামিমা আক্তারকে ঘুষের ২ লাখবিস্তারিত

যবিপ্রবির ক্যাফেটেরিয়ায় চড়া দামে খাবার বিক্রির অভিযোগ, নীরব ভূমিকায় পরামর্শ দপ্তর পরিচালক

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (যবিপ্রবি) কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়ায় চড়া দামেবিস্তারিত

যশোরের ভবদহ অঞ্চলের সমস্যার স্থায়ী সমাধানে জামায়াতে ইসলামী’র সমাবেশ

যশোরের ভবদহ অঞ্চলের স্থায়ী জলাবদ্ধতা ও খাল সংস্কার সমস্যার সমাধানেরবিস্তারিত

ছয়দফা দাবিতে স্বাস্থ্য সহকারীদের কর্মবিরতি, স্থবির টিকাদানসহ মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা

বেতন বৈষম্য নিরসনসহ ছয়দফা দাবিতে সারাদেশের ন্যায় যশোরের মনিরামপুরেও স্বাস্থ্যবিস্তারিত

বিএনপির বর্ষিয়ান নেতা মুছার দ্বিতীয় জানাজা গ্রামের বাড়িতে অনুষ্ঠিত, হাজার হাজার মানুষের ঢল

যশোর জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি, মনিরামপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতিবিস্তারিত

বেনাপোলে বিজিবি সদস্যের হাতে বাসচালক লাঞ্ছিত, ক্ষুব্ধ শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ

যশোর-বেনাপোল মহাসড়কের আমড়াখালী বিজিবি চেকপোস্টে তল্লাশিকে কেন্দ্র করে এক বাসচালককেবিস্তারিত

যশোরের মনিরামপুরে গৃহবধূকে কুপিয়ে হত্যা: হারপিক পানে আসামির আত্মহত্যার চেষ্টা

যশোরের মনিরামপুরে শংকর মন্ডল (৫৫) নামে হত্যা মামলার এক আসামিবিস্তারিত

টানা ছুটি শেষে বেনাপোল বন্দরে আমদানি-রপ্তানি চালু

ছুটি শেষে বেনাপোলে আমদানি-রপ্তানি শুরু হয়েছে। শনিবার (৪ অক্টোবর) সকালবিস্তারিত

যশোরের মনিরামপুর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আলহাজ মোঃ মুছা আর নেই

যশোর-৫ (মনিরামপুর) আসনের রাজনীতির প্রবাদপুরুষ, বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির প্রয়াতবিস্তারিত