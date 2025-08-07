ভারতে পাচার হওয়া দুই বাংলাদেশীকে বেনাপোলে হস্তান্তর
ভাল কাজের প্রলোভনে ভারতে পাচারের শিকার দুই বাংলাদেশী নারীকে বেনাপোল চেকপোষ্ট দিয়ে বিশেষ ট্রাভেল পারমিটে ফেরত পাঠিয়েছে ভারতীয় পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (৭ অগাস্ট) বিকালে ভারতের পেট্রাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশ তাদের বেনাপোল চেকপোস্ট ইমিগ্রেশন পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে।
ফেরত আসা দুই নারী হলেন, নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলার জব্বার শেখের মেয়ে শিল্পী খানম (২৯) ও একই এলাকার শওকত আলীর মেয়ে রুকসনা খানম (২৩)।
বেনাপোল ইমিগ্রেশন পুলিশের অফিসার ইনচার্জ ইলিয়াস হোসেন মুন্সি জানান, ভারতে পাচার হাওয়া বাংলাদেশী দুই নারীকে ইমিগ্রেশনের আনুষ্ঠানিকতা শেষে বেনাপোল পোর্টথানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। সেখান থেকে তাদের আইনী সহয়তা দিতে রাইট যশোর নামে একটি এনজিও সংস্থা গ্রহন করবে।
মানবাধিকার সংস্থ্যা রাইট যশোরের সিনিয়র অফিসার তৌফিকুজ্জমান জানায়, ভাল কাজের প্রলোভনে পড়ে এরা দালালদের মাধ্যমে বিভিন্ন সীমান্ত পথে ভারতে যায়। সেখানে অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে ভারতীয় পুলিশের হাতে আটক হয়। পরে পুলিশ আদালতে সোপর্দ করলে ভারতীয় মানবাধিকার সংস্থ্যা ইয়ার গেট প্রটিভ গোয়া নামে একটি সংস্থা তাদের ছাড়িয়ে সেল্টার হোমে রাখে। পরে দুই দেশের দেওয়া বিশেষ ট্রাভেল পারমিটে এরা দেশে ফেরার সুযোগ পায়।
