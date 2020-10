ভারতে লকডাউনের পরে বিরিয়ানি খেতে দেড় কিলোমিটার লাইন

করোনাভাইরাসের প্রকোপ শুরু হওয়ার পরে ভারতে লকডাউন শুরু হয়। দীর্ঘদিন পরে লকডাউন উঠিয়ে নেওয়ার পরে দোকান পাট খুলেছে। এতে বিভিন্ন দোকানে ক্রেতাদের ভিড় লক্ষ্য করা গেছে।

জি-নিউজের খবরে বলা হয়েছে, লকডাউনের পরে অবশেষে খুলেছে বিরিয়ানির দোকান।

লোভকে সামলানো আর সম্ভব নয়। তাই বেঙ্গালুরুর বাসিন্দাদের ভিড় জমাতে দেখা গেছে স্থানীয় হসকোট দোকানে। করোনাকে পাত্তা না দিয়েই গোটা দিন সেখানে দেখা গেল মানুষের ঢল।

আর এর ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশাল মিডিয়ায়। দোকানের বাইরে কিলোমিটারের পর কিলোমিটার লাইন।

একঝলকে ভিডিও দেখে মনে হবে বিনামূল্যে বিরিয়ানি দিচ্ছে দোকানে। প্রায় ১.২৬ কিলো মিটারের ভিডিও দেখে চক্ষু চড়কগাছ যোগাযোগ মাধ্যমে।

মাস্ক স্যানিটাইজার নিয়েই বিরায়ানি খাওয়ার হিড়িক দেখুন ভিডিওতে…

Queue for biryani at Hoskote, Bangalore. Send by @ijasonjoseph

Tell me what biryani this is and is it free? pic.twitter.com/XnUOZJJd2c

— Kaveri 🇮🇳 (@ikaveri) September 26, 2020