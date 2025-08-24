ভোটকেন্দ্রভিত্তিক সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি ও শ্রমিক অধিকার আদায়ে দিকনির্দেশনা প্রদান
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন শ্যামনগর উপজেলা শাখার উদ্যোগে ভোটকেন্দ্রভিত্তিক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের নিয়ে কর্মশালা-২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
রবিবার (২৪ আগস্ট) বিকালে শ্যামনগর কেন্দ্রীয় মাদ্রাসার হল রুমে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য গাজী নজরুল ইসলাম। তিনি তার বক্তব্যে শ্রমিক সমাজের উন্নয়ন, সাংগঠনিক ঐক্য, শ্রমিকদের অধিকার আদায় এবং আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে শ্রমিকদের করণীয় বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের শুরা সদস্য মাওলানা আব্দুল মজিদ, জেলা শুরা সদস্য ও সাতক্ষীরা-৪ আসন কমিটির সদস্য সচিব অধ্যক্ষ আব্দুল জলিল, শ্যামনগর উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা আব্দুর রহমান এবং উপজেলা নির্বাচন পরিচালক মাওলানা মাঈনউদ্দিন মাহমুদ।
তারা তাদের বক্তব্যে ভোটকেন্দ্রভিত্তিক কার্যক্রম জোরদার, শ্রমিক সংগঠনের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি এবং শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।
কর্মশালার সভাপতিত্ব করেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন শ্যামনগর উপজেলা শাখার সভাপতি মাস্টার আব্দুর রশিদ। সঞ্চালনা করেন উপজেলা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মিজানুর রহমান।
বক্তারা বলেন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কেবল শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের জন্য নয়, বরং সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে ইতিবাচক অবদান রাখছে। সংগঠনের প্রতিটি নেতা-কর্মীকে দায়িত্বশীল হয়ে শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াতে হবে এবং তাদের সমস্যার সমাধানে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে।
কর্মশালায় শ্যামনগর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ অসংখ্য প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে শ্রমিক নেতাদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা ও ঐক্যের বার্তা ছড়িয়ে পড়ে।
