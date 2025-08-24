ভোটকেন্দ্রভিত্তিক সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি ও শ্রমিক অধিকার আদায়ে দিকনির্দেশনা প্রদান

আব্দুস সালাম, শ্যামনগর (সাতক্ষীরা) | আগস্ট ২৪, ২০২৫

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন শ্যামনগর উপজেলা শাখার উদ্যোগে ভোটকেন্দ্রভিত্তিক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের নিয়ে কর্মশালা-২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার (২৪ আগস্ট) বিকালে শ্যামনগর কেন্দ্রীয় মাদ্রাসার হল রুমে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য গাজী নজরুল ইসলাম। তিনি তার বক্তব্যে শ্রমিক সমাজের উন্নয়ন, সাংগঠনিক ঐক্য, শ্রমিকদের অধিকার আদায় এবং আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে শ্রমিকদের করণীয় বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের শুরা সদস্য মাওলানা আব্দুল মজিদ, জেলা শুরা সদস্য ও সাতক্ষীরা-৪ আসন কমিটির সদস্য সচিব অধ্যক্ষ আব্দুল জলিল, শ্যামনগর উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা আব্দুর রহমান এবং উপজেলা নির্বাচন পরিচালক মাওলানা মাঈনউদ্দিন মাহমুদ।

তারা তাদের বক্তব্যে ভোটকেন্দ্রভিত্তিক কার্যক্রম জোরদার, শ্রমিক সংগঠনের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি এবং শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

কর্মশালার সভাপতিত্ব করেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন শ্যামনগর উপজেলা শাখার সভাপতি মাস্টার আব্দুর রশিদ। সঞ্চালনা করেন উপজেলা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মিজানুর রহমান।

বক্তারা বলেন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন কেবল শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের জন্য নয়, বরং সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে ইতিবাচক অবদান রাখছে। সংগঠনের প্রতিটি নেতা-কর্মীকে দায়িত্বশীল হয়ে শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াতে হবে এবং তাদের সমস্যার সমাধানে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে।

কর্মশালায় শ্যামনগর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ অসংখ্য প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে শ্রমিক নেতাদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা ও ঐক্যের বার্তা ছড়িয়ে পড়ে।

সাতক্ষীরা, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

সাতক্ষীরা সীমান্ত দিয়ে ভারতে গিয়ে গ্রেপ্তার বাংলাদেশি পুলিশ কর্মকর্তা

সাতক্ষীরার কলারোয়া সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের অভিযোগে বাংলাদেশি পুলিশবিস্তারিত

সাতক্ষীরায় মেরুদণ্ডের জটিল অপারেশন সম্পন্ন

সাতক্ষীরার চিকিৎসা ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের সূচনা হলো। শনিবার (২৩ আগস্ট)বিস্তারিত

সাতক্ষীরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক মো. ইয়াহিয়া ইকবালের বিদায় সংবর্ধনা

সাতক্ষীরা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক মো. ইয়াহিয়া ইকবাল এরবিস্তারিত

সাতক্ষীরায় যানজট মোকাবেলা করতে রীতিমত হিমশিম খাচ্ছে ট্রাফিক পুলিশ সদস্যরা

সাতক্ষীরা শহর এখন যানজটের শহর প্রতিনিয়ত তীব্র যানজটের কবলে পড়তেবিস্তারিত

দোকানদার বিহীন সততা স্টোর শিক্ষার্থীদের সততা চর্চায় ও দুর্নীতি প্রতিরোধে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে

সাতক্ষীরা জেলার সকল উপজেলাধীন নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সততা স্টোরের অনুকূলেবিস্তারিত

সাতক্ষীরা সদরের অস্বচ্ছল পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপরকরণ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান

স্টাফ বৃত্তি প্রকল্পের উদ্যোগে শিক্ষার মানন্নোয়নে সাতক্ষীরা সদরের অস্বচ্ছল পরিবারেরবিস্তারিত

সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলা প্রেসক্লাবে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (২৩বিস্তারিত

সাতক্ষীরায় পানিবন্দি ২ হাজার পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

সাতক্ষীরায় জলাবদ্ধতায় অসহায় হতদরিদ্র মানুষের মাঝে খাদ্য সহায়তা বিতরণ করাবিস্তারিত

সাতক্ষীরার কলারোয়ায় বেহাল দশার হাসপাতাল রোডের সংষ্কার কবে?

সাতক্ষীরার কলারোয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যাওয়ার প্রধান সড়ক—হাসপাতাল রোডটি বর্তমানেবিস্তারিত

সাতক্ষীরার তালায় যুবদল নেতা শামীমকে জ*বা*ই করে হ*ত্যা

সাতক্ষীরার তালা উপজেলার ইসলামকাটি ইউনিয়ন যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক এস এমবিস্তারিত

সাতক্ষীরার তালার যুবদল নেতাকে জ*বা*ই করে হ*ত্যা

সাতক্ষীরার তালার যুবদল নেতা মো. শামীম (৪২)কে জবাই করে হত্যাবিস্তারিত

সাতক্ষীরায় জলবায়ু পরিবর্তন ও নারীর সহিংসতা প্রতিরোধে বার্ষিক সংলাপ অনুষ্ঠিত

সাতক্ষীরায় জলবায়ু পরিবর্তন ও নারীর সহিংসতা প্রতিরোধে বার্ষিক সংলাপ অনুষ্ঠিতবিস্তারিত

সাতক্ষীরার শ্যামনগর-আশাশুনি আসন একীভূতকরণের প্রতিবাদে স্বারকলিপি প্রদান

সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর ও আশাশুনি উপজেলাকে একীভূত করে একটি সংসদীয়বিস্তারিত

সাতক্ষীরায় সপ্তাহব্যাপী বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষ মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

পরিকল্পিত বনায়ন করি সবুজ বাংলাদেশ গড়ি এই প্রতিপাদকে সামনে রেখেবিস্তারিত

ভারতীয় পেঁয়াজ বাজারে ঢুকতেই কমতে শুরু করেছে দাম

সাতক্ষীরার ভোমরা স্থলবন্দরটি দীর্ঘ চার মাস ২০ দিন বন্ধ থাকারবিস্তারিত

সাতক্ষীরায় জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালী

বর্ণাঢ্য আয়োজনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীবিস্তারিত