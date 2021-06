ভোলায় বিশ্ব রক্তদাতা দিবস উপলক্ষে সচেতনতামূলক শোভাযাত্রা

ফজলে আলম, ভোলা |

“Give blood and keep the world beating” এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে ভোলায় বিশ্ব রক্তদাতা দিবস উপলক্ষে সচেতনতামূলক শোভাযাত্রা করছে সামাজিক সংগঠন ভোলা মানব কল্যাণ যুব সংঘ।

সোমবার (১৪ জুন) সকাল ১০টা ভোলা প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণ থেকে ভোলা মানব কল্যাণ যুব সংঘ ব্যানারে এই সচেতনতামূলক শোভাযাত্রা বের করা হয়।শোভাযাত্রাটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয়।

শোভাযাত্রার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ভোলা জজ কোর্টের এডিশনাল পি.পি. ও ভোলা মানব কল্যাণ যুব সংঘের উপদেষ্টা এ্যাডভোকেট সোহেব হোসেন মামুন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার জেলা প্রতিনিধি নেয়ামত উল্যাহ, নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব এস এম বাহাউদ্দিন, ভোলা মানব কল্যাণ যুব সংঘের উপদেষ্টা মীর মোস্তাফিজু রহমান রনি,ভোলা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মিজানুর রহমান, চর টগবী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মুসা কালিমুল্লাহ, ভোলা প্রথম আলো বন্ধুসভার সভাপতি এম. আনোয়ার হোসেন।

এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন,ভোলা মানব কল্যাণ যুব সংঘের আহ্বায়ক ইয়ারুল আলম হেলাল,যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ আরিয়ান আরিফ, রাকিবুলহাসান, সদস্য সচিব মোঃ নূরনবী, উপদেষ্টা মোঃ জাকির

,জামাল উদ্দিন জামান,জুয়েল রানা,ধনিয়া ইউনিয়নের দলনেতা আর জে শান্ত, আলীনগর ইউনিয়নের দলনেতা ফকরুল বকসি, শিবপুর ইউনিয়নের দলনেতা মোঃ মহিন, ইলিশা ইউনিয়নের দলনেতা রাকিব হাওলাদার, বাপ্তা ইউনিয়নের দলনেতা জাফর ইসলাম প্রমুখ।

উল্লেখ, ১৯৯৫ সাল থেকে আন্তর্জাতিক রক্তদান দিবস পালন এবং ২০০০ সালে ‘নিরাপদ রক্ত’-এই থিম নিয়ে পালিত বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের অভিজ্ঞতা নিয়ে ২০০৪ সালে প্রথম পালিত হয়েছিল বিশ্ব রক্তদান দিবস। ২০০৫ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য অধিবেশনের পর থেকে প্রতিবছর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও এ দিবস পালনের জন্য তাগিদ দিয়ে আসছে।