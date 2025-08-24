মঠবাড়িয়ায় সাবেক ইউপি চেয়ারম্যানের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া অনুষ্ঠিত

মঠবাড়িয়া (পিরোজপুর) করেসপন্ডেন্ট | আগস্ট ২৪, ২০২৫

পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া উপজেলার টিকিকাটা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান এবং মঠবাড়িয়া উপজেলা বিএনপির আহবায়ক (ভারপ্রাপ্ত) শামীম মিয়া মৃধার মেঝ ভাই মহিউদ্দিন আহমেদ লাবু মৃধার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার (২৪ আগস্ট) টিকিকাটা নূরিয়া ফাজিল মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ এ মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করেন।

মাদ্রাসাটির অধ্যক্ষ মাওলানা আবু জাফরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সহকারী মৌলভী কাজী মোঃ ওবায়দুল্লাহ। মিলাদ ও দোয়া পরিচালনা করেন উপাধ্যক্ষ আলহাজ্ব মাওলানা সিদ্দিকুর রহমান।

এতে উপজেলা বিএনপির আহবায়ক (ভারপ্রাপ্ত) শামীম মিয়া মৃধা, সদস্য সচিব আবু বকর সিদ্দিক বাদল,পৌর বিএনপির সাবেক আহবায়ক কেএম হুমায়ুন কবির,মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতি সহকারী অধ্যাপক জাকির হোসেন ফারুক মৃধা,পরিচালনা কমিটির সহ-সভাপতি মোসলেহ উদ্দিন বাবুল মৃধা উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও মাদ্রাসার প্রভাষক (আরবি) শিহাব উদ্দিন, সহকারী অধ্যাপক (বাংলা) উদয় সংকর ভক্ত,সহকারী অধ্যাপক (ইংরেজি) আরিফ উল হক সহ প্রতিষ্ঠানটির সকল শিক্ষক – কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, মহিউদ্দিন আহমেদ লাবু মৃধা গত ২২ আগস্ট ঢাকা ইবনে সিনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। এক সপ্তাহেরও বেশী সময় ধরে তাকে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয়েছিল।

