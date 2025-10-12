মঠবাড়িয়ার সাপলেজায় জেলেদের মাঝে চাল বিতরণ

মঠবাড়িয়ার সাপলেজায় জেলেদের মাঝে চাল বিতরণ
৪ অক্টোবর থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত ২২ দিন নিষেধাজ্ঞা চলাকালীন পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া উপজেলায় ইলিশ শিকার থেকে বিরত থাকা জেলেদের জনপ্রতি ২৫ কেজি করে মানবিক সহায়তার চাল বিতরণ করা হয়েছে।
রবিবার (১২ অক্টোবর) সকাল ৯টায় ৯ নং সাপলেজা ইউনিয়নের নিবন্ধিত ১২৪৩ জন জেলের মাঝে এ চাল বিতরণ করা হয়।
বিতরণ অনুষ্ঠানে সাপলেজা ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসক ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মোঃ শফিকুল ইসলাম ট্যাগ অফিসার ও উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ তরিকুল ইসলাম, প্যানেল চেয়ারম্যান মোঃ মাহাবুব মিয়া, ইউনিয়ন প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোঃ কাইয়ুম জোমাদ্দার সহ সংশ্লিষ্ট ইউপি সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।
