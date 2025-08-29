মধ্যমপন্থার রাজনীতি সরিয়ে উগ্রবাদ আনার ষড়যন্ত্র চলছে: মির্জা ফখরুল

আওয়ার নিউজ ডেস্ক | আগস্ট ২৯, ২০২৫

দেশে মধ্যপন্থা ও উদার পন্থার রাজনীতি ও গণতন্ত্রকে সরিয়ে উগ্রবাদের রাজনীতি ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্র চলছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত রক্তাক্ত জুলাই শীর্ষক এক বইয়ের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।

নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, ‘মনে করবেন না ক্ষমতায় চলে এসেছেন। আপনারা ক্ষমতার কাছেও আসেননি। অনেক চক্রান্ত আছে, ষড়যন্ত্র আছে। ভালো কাজ দিয়ে জনগণের কাছে যেতে হবে।’

সভায় মির্জা ফখরুল বলেন, ‘একটা ষড়যন্ত্র চলছে, সে ষড়যন্ত্রটা হচ্ছে, মধ্যপন্থা রাজনীতি, উদার পন্থার রাজনীতি, উদারপন্থী গণতন্ত্রকে সরিয়ে দিয়ে একটা উগ্রবাদের রাজনীতি নিয়ে আসার। এটি বাংলাদেশের জন্য চরম ক্ষতিকর হবে। সে জন্য উদারপন্থী গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।’

তিনি বলেন, ‘রাজনীতিতে মতভেদ থাকবে, এটা স্বাভাবিক। কিন্তু এখনকার পরিবেশে মানুষ বিভ্রান্তিতে পড়ছে। মানুষের মধ্যে নির্বাচন নিয়ে আশঙ্কা রয়েছে।’

ঘোষণা অনুযায়ী নির্বাচন হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘এর বিকল্প নেই। নির্বাচন না হলে জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সেইসঙ্গে ফ্যাসিবাদের ফিরে আসার সম্ভাবনা বাড়বে। অনেকেই চেষ্টা করছে। বিদেশেও কাজ হচ্ছে ফ্যাসিবাদ ফেরাতে।’

তিনি বলেন, ‘সংস্কারের কথা বিএনপি বলেছে সর্বপ্রথম। জিয়াউর রহমান বহুদলীয় গণতন্ত্র ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এনেছিলেন। খালেদা জিয়া সংসদীয় গণতন্ত্র এনেছেন। অনেকে বলার চেষ্টা করছে, বিএনপি সংস্কারবিরোধী। কিন্তু সব সংস্কার বিএনপির হাত ধরেই হয়েছে।’

কিছু রাজনৈতিক দল মিথ্যা প্রচারণা করে হেয় প্রতিপন্ন করতে চায় অভিযোগ করে ফখরুল বলেন, ‘বিএনপিকে কেউ খারাপ বলতে পারে, এমন কাজ করে, এটি বলার সুযোগ কাউকে দেওয়া যাবে না।’

যা কিছু সংস্কার হয়েছে বিএনপির হাত ধরে হয়েছে বলে দাবি করেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, ‘অনেকে বলে আমরা সংস্কার করছি না। আমাদের বিরুদ্ধে এমনভাবে প্রচারণা চালানো হচ্ছে যে আমরা সংস্কার চাচ্ছি না, সংস্কারের কথা তো প্রথম বিএনপি বলেছে। বাংলাদেশের যা কিছু সংস্কার হয়েছে তা বিএনপির হাত ধরেই হয়েছে।’

তিনি বলেন, ‘সত্য কথা, জুলাই-আগস্টে ছাত্ররা বেরিয়ে এসেছিল। কিন্তু পরে সাধারণ মানুষ এতে যোগ দিয়েছেন বলে ফ্যাসিবাদ পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে।’

আজকে মানুষ একটা পরিবর্তন চায়, সে পরিবর্তনটা বিএনপির কাছে চায় বলে দাবি বিএনপির এই নেতার। তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশের মানুষ বিএনপির ওপর তাকিয়ে আছে তারা কীভাবে গণতন্ত্রকে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা করবে।’

জানা যায়, মোড়ক উন্মোচনে সভাপতিত্ব করেন কবি, সাংবাদিক বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য আবদুল হাই শিকদার। এদিকে সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের উপদেষ্টা মাহাদী আমিন। আরও বক্তব্য দেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আবদুস সালাম, ড্যাবের সভাপতি অধ্যাপক জাহানারা লাইজু প্রমুখ।

