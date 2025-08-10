ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে গাছের চারা বিতরণ করেন সাবেক এমপি শাহীন

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে গাছের চারা বিতরণ করেন সাবেক এমপি শাহীন
ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব শাহ নুরুল কবির শাহীন সাবেক এমপি বিশ্বেশ্বরী সরকারী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মাঝে পরিবেশ বান্ধব গাছের চারা বিতরণ করেন। আয়োজন করে উপজেলা ও পৌর ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ।
রবিবার (১০ আগষ্ট) অনুষ্টানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দিক নির্দেশনা মূলক পরামর্শদেন গণমানুষের প্রিয় নেতা শাহ নুরুল কবির শাহীন। ছাত্র-ছাত্রীরা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করার আহবান জানান সাবেক এমপি শাহীন।
এসময় উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক শাহ মোফাজ্জল হোসেন টিপু, পৌর বিএনপির আহবায়ক মোঃ সাইদুল হক, মোঃ ফরিদ মিয়া মাইজবাগ ইউনিয়ন বিএনপির মোঃ আবুল কালাম ভুইয়া ও দলীয় নেতৃবৃন্দ সহ আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।
উল্লেখ্য যে শিক্ষার্থীরা সাবেক এমপি শাহ নুরুল কবির শাহীনের কাছ থেকে গাছের চারা হাতে পেয়ে অনেক খুশি।
