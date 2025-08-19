ময়মনসিংহের গৌরীপুরে চাচাতো ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত

ওবায়দুর রহমান, গৌরীপুর (ময়মনসিংহ) | আগস্ট ১৯, ২০২৫

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে বাবা-ছেলের ঝগড়া থামাতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে মোকশেদ আলী নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। গত সোমবার রাতে উপজেলার সিধলা ইউনিয়নের হাসনপুর গ্রামে এ ঘটনাটি ঘটে। নিহত মোকশেদ আলী একই গ্রামের মৃত নুরুল ইসলামের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশসূত্রে জানা গেছে, সোমবার রাত সাড়ে ৭টার দিকে মোকশেদের চাচা বাচ্চু মিয়া ও তাঁর ছেলে আকাশ মিয়ার মধ্যে ঝগড়া হয়। বাচ্চুর দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে এই ঝগড়ার সূত্রপাত। ঝগড়ার একপর্যায়ে বাবা ও ছেলের মধ্যে হাতাহাতি হয়।

তাঁদের ঝগড়া থামাতে গেলে মোকশেদকে ছুরিকাঘাতে আহত করেন আকাশ। পরে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে রাত সাড়ে ৯টার দিকে মোকশেদের মৃত্যু হয়।

মোকশেদের মা পারুল বেগম জানান, মোকশেদ তাঁর চাচা বাচ্চু মিয়া ও চাচাতো ভাই আকাশ মিয়ার মধ্যে ঝগড়া থামাতে গিয়েছিলেন। সেখানে আকাশের ছুরিকাঘাতে মোকশেদ নিহত হন।

এ বিষয়ে গৌরীপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ দিদারুল ইসলাম জানান, ঘটনার পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

মোকশেদের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। অভিযোগ পেলে মামলা নেওয়া হবে।

অপরাধচিত্র, ময়মনসিংহ, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

নওগাঁর রাণীনগরে আ’লীগ নেতা মান্নান মুহুরী আটক

নওগাঁর রাণীনগরে আ’লীগ নেতা মান্নান মুহুরী (৫৫) কে আটক করেছেবিস্তারিত

নওগাঁর আত্রাই দুই ভাতিজার হাতে চাচা খুন

নওগাঁর আত্রাই উপজেলার বিশা ইউনিয়নের তেজনন্দী গ্রামে দুই ভাতিজার হাতেবিস্তারিত

যশোরের শার্শায় দেবরের বিশেষ অঙ্গ কেটে দিলেন ভাবি

যশোরের শার্শায় প্রতিবেশী ভাবিকে ধর্ষণ করতে গিয়ে বিশেষঅঙ্গ হারিয়েছেন মফিজুলবিস্তারিত

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে নজরুল হত্যা মামলার প্রধান আসামী গ্রেফতার

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার নাকাইহাট ইউনিয়নে আলোচিত বিকাশ ব্যবসায়ী ও জামায়াতবিস্তারিত

মাইটিভির চেয়ারম্যান নাসির ৫ দিনের রিমান্ডে

বেসরকারি টেলিভিশন স্টেশন মাইটিভির চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন সাথীকে জুলাই আন্দোলনেরবিস্তারিত

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে এক বিকাশ ব্যবসায়ীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে নাকাই ইউনিয়নের শীতল গ্রামে নজরুল ইসলাম নামে একবিস্তারিত

দিনাজপুর জীবন মহল পার্ক রিসোর্ট অভিযান চালিয়ে নারী-পুরুষ সহ ৭ জনকে সাজা প্রদান

দিনাজপুর জীবন মহল পার্ক এর (হোয়াইট হাউস) রিসোর্ট থেকে পুলিশবিস্তারিত

নেত্রকোণায় বিকাশ কর্মী রিজন হত্যাকারীদের বিচারের দাবি

নেত্রকোণায় বিকাশ কর্মী রিজন তালুকদার হত্যার বিচার দাবিতে বিক্ষোভ ওবিস্তারিত

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে ধারের চুক্তিপত্র ফেরত চাওয়ায় বাদীকে মারপিটের অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে ইউপি সদস্যের নিকট জমা রাখা ধার দেওয়া টাকারবিস্তারিত

যশোরের রাজগঞ্জে গ্যাস ট্যাবলেট খেয়ে গৃহবধূর মৃত্যু

যশোরের মনিরামপুর উপজেলার রাজগঞ্জে গ্যাস ট্যাবলেট খেয়ে মিরা খাতুন (২৩)বিস্তারিত

কিশোরগঞ্জে হত্যা মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি গ্রেফতার

কিশোরগঞ্জের ভৈরবে খুনসহ ডাকাতি মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত ওয়ারেন্টভুক্ত পলাতক আসামীবিস্তারিত

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে আন্তঃজেলা ইজিবাইক ছিনতাই চক্রের ২ সদস্য গ্রেফতার

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে আন্তঃজেলা ইজিবাইক ছিনতাই চক্রের ২সদস্য আটক করে বৃহস্পতিবারবিস্তারিত

সাতক্ষীরায় মাদকবিরোধী অভিযানে ইয়াবাসহ ব্যবসায়ী আটক

সাতক্ষীরা সদর থানার মাদকবিরোধী অভিযানে ২০ পিস ইয়াবাসহ এক মাদকবিস্তারিত

‎রংপুরের পীরগঞ্জে পাঁচগাছি ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেফতার

রংপুরের পীরগঞ্জ থানা পুলিশ পীরগঞ্জ উপজেলার ১১ নং পাঁচগাছি ইউনিয়নবিস্তারিত

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় সাবেক শিবির সভাপতির বিরুদ্ধে বাড়ি হামলা-অগ্নিসংযোগের অভিযোগ

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলার পশ্চিম বেজগ্রাম এলাকার বালাবাড়ির ডাঙ্গায় শরীফ ইসলামেরবিস্তারিত

জাফলংয়ে লুট হওয়া ২ হাজার ঘনফুট পাথর উদ্ধার

সিলেটের জাফলংয়ে জিরো পয়েন্টে পাথর চুরি ও লুটপাট বন্ধ করতেবিস্তারিত