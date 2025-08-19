ময়মনসিংহের গৌরীপুরে চাচাতো ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে চাচাতো ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত
ময়মনসিংহের গৌরীপুরে বাবা-ছেলের ঝগড়া থামাতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে মোকশেদ আলী নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। গত সোমবার রাতে উপজেলার সিধলা ইউনিয়নের হাসনপুর গ্রামে এ ঘটনাটি ঘটে। নিহত মোকশেদ আলী একই গ্রামের মৃত নুরুল ইসলামের ছেলে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশসূত্রে জানা গেছে, সোমবার রাত সাড়ে ৭টার দিকে মোকশেদের চাচা বাচ্চু মিয়া ও তাঁর ছেলে আকাশ মিয়ার মধ্যে ঝগড়া হয়। বাচ্চুর দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে এই ঝগড়ার সূত্রপাত। ঝগড়ার একপর্যায়ে বাবা ও ছেলের মধ্যে হাতাহাতি হয়।
তাঁদের ঝগড়া থামাতে গেলে মোকশেদকে ছুরিকাঘাতে আহত করেন আকাশ। পরে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে রাত সাড়ে ৯টার দিকে মোকশেদের মৃত্যু হয়।
মোকশেদের মা পারুল বেগম জানান, মোকশেদ তাঁর চাচা বাচ্চু মিয়া ও চাচাতো ভাই আকাশ মিয়ার মধ্যে ঝগড়া থামাতে গিয়েছিলেন। সেখানে আকাশের ছুরিকাঘাতে মোকশেদ নিহত হন।
এ বিষয়ে গৌরীপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ দিদারুল ইসলাম জানান, ঘটনার পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।
মোকশেদের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। অভিযোগ পেলে মামলা নেওয়া হবে।
