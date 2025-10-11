ময়মনসিংহের গৌরীপুরে বিএনপির মিছিল ও আলোচনা সভা

ওবায়দুর রহমান, গৌরীপুর (ময়মনসিংহ) | অক্টোবর ১১, ২০২৫

“তারুণ্যের প্রথম ভোট. ধানের শীষের পক্ষে হোক” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা বাস্তবায়ন ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষে ময়মনসিংহের গৌরীপুর পৌর শহরে মিছিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গৌরীপুর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক ও বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী আহাম্মদ তায়েবুর রহমান হিরণের নির্দেশনায় শনিবার রাতে উপজেলা ও পৌর বিএনপি সহ সকল সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে পৌর শহরের পাটবাজারস্থ বিএনপির দলীয় কার্যালয় থেকে একটি মিছিল বের করে।

মিছিলটি পৌর শহর প্রদক্ষিণ করে ফিরতি পথে পৌর শহরের কালীখলাস্থ দলীয় কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয়। আলোচনা সভায় বক্তরা আগামী সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সংগঠনকে শক্তিশালী ও গতিশীল, ওয়ার্ড- ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিটি গঠন এবং ৩১ দফা বাস্তবায়নে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির গুরুত্ব আরোপ করে দলীয় নেতা-কর্মীদের সুসংগঠিত হয়ে মাঠে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার জন্য আহ্বান জানান।

আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন গৌরীপুর পৌর বিএনপির সদস্য সচিব সুজিত কুমার দাস, উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল আজিজ মণ্ডল, তাজুল ইসলাম খোকন, জায়েদুর রহমান, শাহজাহান সিরাজ, পৌর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান পলাশ, শামীম হোসেন চৌধুরী, শওকত আলী, গোলাম মোস্তফা, উপজেলা বিএনপির সদস্য আব্দুল মান্নান তালুকদার, আব্দুল মোতালেব।

হুমায়ুন কবির, উপজেলা শ্রমিক দলের সভাপতি মো. শহীদুল্লাহ, ময়মনসিংহ উত্তর জেলা যুবদলের সদস্য জিয়াউর রহমান জিয়া, ময়মনসিংহ উত্তর জেলা স্বেচ্ছাসেবকদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মাজহারুল ইসলাম প্রত্যয়, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক শাহজাহান আকন্দ সুমন প্রমুখ।

