ময়মনসিংহের গৌরীপুরে শিক্ষক লাঞ্ছিতের ঘটনায় সম্মিলিত শিক্ষক সমাজের মানববন্ধন

ওবায়দুর রহমান, গৌরীপুর (ময়মনসিংহ) | সেপ্টেম্বর ২৮, ২০২৫

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে ভূটিয়ারকোনা আদর্শ স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ গোলাম মোহাম্মদকে নিজ প্রতিষ্ঠানে লাঞ্চিত করে ধাক্কাতে ধাক্কাতে বের করে দেয়ার ঘটনার প্রতিবাদে সম্মিলিত শিক্ষক সমাজের উদ্যোগে মানববন্ধন, বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। রবিবার (২৮ সেপ্টম্বর) পৌর শহরের পুরাতন সোনালী ব্যাংক ভবনের সামনে কৃষ্ণচূড়া চত্বরে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানবন্ধনে বক্তারা বলেন, ২৪ ঘন্টার মধ্যে অধ্যক্ষ গোলাম মোহাম্মদের উপর হামলাকারীদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনতে হবে। অন্যতায় আরো কঠোর কর্মসূচি দেয়া হবে।

এসময় অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ইসলামাবাদ ফাজিল মাদরাসার অধ্যক্ষ মো. রুকুন উদ্দিন।

সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. আবু তাহের ছিদ্দিক। বক্তব্য রাখেন ড. এম আর করিম উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. সাইফুল ইসলাম, লামাপাড়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. শাহজাহান, নূরুল আমিন খান উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আজিজুল হক, পাচার উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহ আরশাদুল হক, শ্যামগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমান।

লামাপাড়া কেরামতিয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপার সৈয়দ শহীদুল্লাহ, বড়বাগ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হুমায়ুন কবির খান, ইসলামাবাদ ফাজিল মাদ্রাসার সহকারী অধ্যাপক মাহাবুবুল আহাম্মেদ মানিক, শ্যামগঞ্জ কাামিল মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ একেএম মোস্তফা কামাল, ডৌহাখলা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নরোত্তম রায়, তালে হোসেন খান উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল হাসিম।

শাহগঞ্জ স্কুল এন্ড কলেজের সহকারি অধ্যাপক উজ্জ্বল কুমার সরকার, মোতালেব বেগ দাখিল মাদ্রাসার সুপার আব্দুর রাজ্জাক, খলতবাড়ি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক আজিজুল হক। মানববন্ধন শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে উপজেলা পরিষদে যায়। সেখানে উপজেলা নির্বাহী অীফসারের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করে। উক্ত কর্মসূচীতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সহকারি শিক্ষকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

এ ঘটনায় উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ শাহাদত হোসেন বলেন, বিধিমালা অনুযায়ী গোলাম মোহাম্মদ ভূটিয়ারকোনা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ এর অধ্যক্ষ। তাঁর বিরুদ্ধে মাউশিতে তদন্ত সাপেক্ষে একটি প্রতিবেদন জমা হয়। কিন্তু মাউশি এই বিষয়ে কোন ধরনের সিদ্ধান্ত না দেওয়ায় ও নিয়ম অনুযায়ী ১৮০ দিন অতিবাহিত হওয়ায় গোলাম মোহাম্মদই অধ্যক্ষ।

তাকে ধাক্কা-ধাক্কির ঘটনায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের কেউ জড়িত থাকলে তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।
গৌরীপুর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এএসপি) দেবাশীষ কর্মকার বলেন, ভূটিয়ারকোনা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ এর অধ্যক্ষ গোলাম মোহাম্মদকে লাঞ্ছিত করার ঘটনায় থানায় একটি জিডি করা হয়েছে। তদন্তের অনুমতির জন্য আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

তদন্তে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
উল্লেখ্য যে, গত বৃহস্পতিবার ভূটিয়ারকোনা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যক্ষ গোলাম মোহাম্মদকে নিজ প্রতিষ্ঠান থেকে চল্লিশা কড়েহা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আনোয়ার হোসেন গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়ার ৮ সেকেন্ডের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়।

এই ঘটনার পরদিন শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) বিকেলে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও এলাকাবাসীর ব্যানারে প্রতিষ্ঠানের সামনে মানববন্ধন করে ও ভূটিয়ারকোনা বাজারে একটি বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এই ঘটনার পর থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিন্দার ঝড় উঠে।

