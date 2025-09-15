ময়মনসিংহের বোকাইনগর ইউনিয়ন শ্রমিক দলের সভাপতি সাদ্দাম সাধারণ সম্পাদক ভূট্টো

ওবায়দুর রহমান, গৌরীপুর (ময়মনসিংহ) | সেপ্টেম্বর ১৫, ২০২৫

ময়মনসিংহের গৌরীপুর উপজেলার বোকাইনগর ইউনিয়ন শ্রমিকদলের কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। সোমবার মো. সাদ্দাম হোসেন বোকাইনগরীকে সভাপতি ও আবুল হোসেন ভুট্টোকে সাধারণ সম্পাদক করে ৫১ সদস্যবিশিষ্ট এই কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে।

এ কমিটির অনুমোদন দেন উপজেলা শ্রমিকদলের সভাপতি মো. শহিদুল্লাহ ও সাধারণ সম্পাদক মো. বিল্লাল হোসেন।

কমিটির অন্যরা হলেন সহসভাপতি মো. আব্দুল হামিদ, মো. বিল্লাল হোসেন, সজল চৌধুরী, আলামিন সিকদার, মোবারক হোসেন, সহ-সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান সুমন, ফয়সাল আহম্মেদ, আব্দুল গণি মন্ডল, কবি কালাম, সাংগঠনিক সম্পাদক সোহেল মোল্লা, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক দিদারুল ইসলাম, আনিছ মিয়া।

আলী আকবর, সোহেল মিয়া, প্রচার সম্পাদক জামাল শেখ, দপ্তর সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন, ধর্ম সম্পাদক এমদাদুল হক, অর্থ সম্পাদক কাদির মিয়া, যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক শাকিল চৌধুরী, সদস্য সেলিম মিয়া, সাদিকুল ইসলাম, সোহেল মিয়া, শহিদুল্লাহ, সবুজ মিয়া, শামছুল হক, জয়নাল মিয়া, মোস্তফা, আবুল কালাম, এমদাদুল হক।

দেলোয়ার হোসেন, রাকিব খান পাঠান, শহিদুল মিয়া, মাসুদ মিয়া, শামীম মিয়া, মোজাম্মেল মিয়া, এমদাদুল, ইসমাহিল হোসেন, শাজাহান মিয়া, ইয়াসিন মিয়া, নয়ন মিয়া, বাপন হোসেন, আতাউর রহমান আতা, নয়ন হোসেন, কাদির মিয়া, সুজন মিয়া, উজ্জল মিয়া, রজব আলী।

