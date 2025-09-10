ময়মনসিংহের হত্যা মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়ে সংবাদ সম্মেলন

ওবায়দুর রহমান, গৌরীপুর (ময়মনসিংহ) | সেপ্টেম্বর ১০, ২০২৫

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে ছাত্রদল নেতা হুমায়ুন কবির হত্যাকান্ডে ষড়যন্ত্রমূলক মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়ে ও সুষ্ঠু তদন্তসাপেক্ষে প্রকৃত দোষীদের শাস্তির দাবিতে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বুধবার বিকেলে গৌরীপুর প্রেসক্লাব মিলনাতয়নে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
এ সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন এজাহারভুক্ত ৬ নম্বর আসামী মাসুদ রানা। তিনি বলেন, গত ১৩ জুন উপজেলার সোনাকান্দি গ্রামের তারা মিয়ার চায়ের দোকানে সহনাটী ইউনিয়ন ছাত্রদল নেতা হুমায়ুন কবির দুবৃত্তদের দ্বারা নির্মমভাবে নিহত হন। এই ঘটনার সঙ্গে তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবী করেন এবং এজাহারভুক্ত ৮নম্বর মজিবুর রহমান ও ৫নম্বর আসামী মেহেদী হাসান টুটুলও নির্দোষ। তারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত নন মর্মে মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন।
তিনি আরও দাবি করেন, সোনাকান্দি গ্রামের পল্লী চিকিৎসক এ.বি সিদ্দিক ও তার চাচাতো ভাই মিজানুর রহমান খোকন নিহতের বাবাকে ভয়ভীতি দেখিয়ে গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি, পুকুরের মাছ লুটপাট এবং বাড়ির মহিলাদের শ্লীলতাহানিসহ অগ্নিসংযোগ করে ঘর বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।
সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও বলেন, তিনি পাছার বাজারে নিজস্ব সার, কীটনাশকের দোকানে ছিলেন এবং নির্দোষ দাবী করা মজিবুর রহমান উপজেলার মাওহা ইউনিয়নের নহাটা গ্রামের শ্বশুড়বাড়িতে ছিলেন এবং অপর আসামী মেহেদী হাসান টুটুল পাছার বাজারে নিজ চায়ের দোকানে ছিলেন।
তিনি আরও বলেন, আমিসহ নির্দোষসহ অপর দুই আসামী নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। এই মিথ্যা মামলা থেকে আমরা অব্যাহতি চাই এবং সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে প্রকৃত দোষীদের শাস্তি নিশ্চিতের দাবি জানাচ্ছি।
এ বিষয়ে মামলার বাদী নিহতের বাবা খাইয়ুম মিয়া ওরফে কাইয়ুম জানান, এজাহারভুক্ত আসামী মোঃ মাসুদ রানা ও মেহেদী হাসান টুটুল এই ঘটনার মূল হোতা। আমি আমার ছেলে হত্যার বিচার চাই ও দোষীদের শাস্তি দাবী জানাচ্ছি।
এ বিষয়ে গৌরীপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি তদন্ত) মোঃ সালাহ উদ্দিন করিম বলেন, এই হত্যাকাণ্ডের মামলা চলমান রয়েছে। সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনা হবে।
উল্লেখ্য যে, গত ১৩ জুন উপজেলার সহনাটি ইউনিয়নের সোনাকান্দি গ্রামের তারা মিয়ার চায়ের দোকানের সামনে একই গ্রামের খাইয়ুম ওরফে কাইয়ুম এর ছেলে ইউনিয়ন ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবিরকে দুবৃত্তরা হত্যা করে। এই ঘটনায় নিহতের বাবা বাদী হয়ে গত ১৬ জুন গৌরীপুর ১১ জনের নাম উল্লেখসহ ১৭জনকে আসামী করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং- ১৬।

ময়মনসিংহ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে বিএনপির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বিশাল শোভাযাত্রা

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র ৪৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষেবিস্তারিত

বিএনপির প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে ময়মনসিংহের গৌরীপুরে খাল পরিস্কার ও অবৈধ বাঁধ অপসারণ

বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ময়মনসিংহের গৌরীপুর পৌর শহরের সতিষা থেকেবিস্তারিত

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)’র ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ময়মনসিংহের গৌরীপুরে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাবিস্তারিত

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাকে প্রাথমিক শিক্ষিকার চর-থাপ্পড় মারার অভিযোগ

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে সহরবানু বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক হারেছা আক্তারবিস্তারিত

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে মৌলিক দক্ষতা যাচাই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বাংলা, ইংরেজি বিষয়ে পঠনবিস্তারিত

ময়মনসিংহের গৌরীপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষের সাথে ছাত্রদলের নবগঠিত কমিটির সাক্ষাৎ

ময়মনসিংহের গৌরীপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আব্দুল হামিদের সাথে সৌজন্যবিস্তারিত

ময়মনসিংহের গৌরীপুর উচ্ছেদ অভিযানের পর শহরের সৌন্দর্য বর্ধনে বৃক্ষরোপণ

ময়মনসিংহের গৌরীপুর পৌর শহরে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের পর শহরের সৌন্দর্যবিস্তারিত

ময়মনসিংহের গৌরীপুরের তিন কলেজে ছাত্রদলের কমিটি ঘোষণা, শহরে আনন্দ মিছিল

ময়মনসিংহের গৌরীপুর উপজেলার গৌরীপুর সরকারি কলেজ, গৌরীপুর মহিলা ডিগ্রী অনার্সবিস্তারিত

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে শিক্ষার্থীদের মাাঝে গাছের চারা বিতরণ

ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জে বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশ বান্ধব গাছের চারা ছাত্র-ছাত্রীদেরবিস্তারিত

ময়মনসিংহে জাতীয় নিরাপত্তা শীর্ষক প্রশিক্ষণ

ময়মনসিংহে”আর্থিক ব্যয় ব্যবস্থাপনা, এসিআর,আয়কর ও জাতীয় নিরাপত্তা” শীর্ষক প্রশিক্ষণ,বাংলাদেশ পরমাণুবিস্তারিত

চার দফা দাবিতে ময়মনসিংহের গৌরীপুরে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মানববন্ধন

স্বতন্ত্র মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার দাবিসহ ৪ দফা দাবিতে ময়মনসিংহেরবিস্তারিত

২১ শে আগষ্টের শহীদদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির দাবি জানাল ছাত্রদল

ময়মনসিংহের গৌরীপুর উপজেলার শালীহর গ্রামে ১৯৭১ সালের ২১ শে আগষ্টবিস্তারিত

ময়মনসিংহে খাদ্য বান্ধব ডিলার নিয়োগে লটারি

ময়মনসিংহ সদর উপজেলার ৩ টি ইউনিয়নে খাদ্যবান্ধব ডিলার নিয়োগে দাখিলকৃতবিস্তারিত

ময়মনসিংহে বিভাগীয় উন্নয়ন সভা অনুষ্ঠিত

ময়মনসিংহ বিভাগের সকল বিভাগীয় দপ্তরের কার্যধারার অগ্রগতি ও সর্বশেষ পরিস্থিতিবিস্তারিত

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে চাচাতো ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে বাবা-ছেলের ঝগড়া থামাতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে মোকশেদ আলী নামেরবিস্তারিত

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে খামারি মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ

‘খামারী মোবাইল অ্যাপ’ কে যাদুযন্ত্রের অ্যাপ বলে আখ্যায়িত করেছেন কৃষকরা।বিস্তারিত