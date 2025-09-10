ময়মনসিংহের হত্যা মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়ে সংবাদ সম্মেলন

ময়মনসিংহের হত্যা মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়ে সংবাদ সম্মেলন
ময়মনসিংহের গৌরীপুরে ছাত্রদল নেতা হুমায়ুন কবির হত্যাকান্ডে ষড়যন্ত্রমূলক মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়ে ও সুষ্ঠু তদন্তসাপেক্ষে প্রকৃত দোষীদের শাস্তির দাবিতে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বুধবার বিকেলে গৌরীপুর প্রেসক্লাব মিলনাতয়নে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
এ সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন এজাহারভুক্ত ৬ নম্বর আসামী মাসুদ রানা। তিনি বলেন, গত ১৩ জুন উপজেলার সোনাকান্দি গ্রামের তারা মিয়ার চায়ের দোকানে সহনাটী ইউনিয়ন ছাত্রদল নেতা হুমায়ুন কবির দুবৃত্তদের দ্বারা নির্মমভাবে নিহত হন। এই ঘটনার সঙ্গে তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবী করেন এবং এজাহারভুক্ত ৮নম্বর মজিবুর রহমান ও ৫নম্বর আসামী মেহেদী হাসান টুটুলও নির্দোষ। তারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত নন মর্মে মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন।
তিনি আরও দাবি করেন, সোনাকান্দি গ্রামের পল্লী চিকিৎসক এ.বি সিদ্দিক ও তার চাচাতো ভাই মিজানুর রহমান খোকন নিহতের বাবাকে ভয়ভীতি দেখিয়ে গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি, পুকুরের মাছ লুটপাট এবং বাড়ির মহিলাদের শ্লীলতাহানিসহ অগ্নিসংযোগ করে ঘর বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।
সংবাদ সম্মেলনে তিনি আরও বলেন, তিনি পাছার বাজারে নিজস্ব সার, কীটনাশকের দোকানে ছিলেন এবং নির্দোষ দাবী করা মজিবুর রহমান উপজেলার মাওহা ইউনিয়নের নহাটা গ্রামের শ্বশুড়বাড়িতে ছিলেন এবং অপর আসামী মেহেদী হাসান টুটুল পাছার বাজারে নিজ চায়ের দোকানে ছিলেন।
তিনি আরও বলেন, আমিসহ নির্দোষসহ অপর দুই আসামী নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। এই মিথ্যা মামলা থেকে আমরা অব্যাহতি চাই এবং সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে প্রকৃত দোষীদের শাস্তি নিশ্চিতের দাবি জানাচ্ছি।
এ বিষয়ে মামলার বাদী নিহতের বাবা খাইয়ুম মিয়া ওরফে কাইয়ুম জানান, এজাহারভুক্ত আসামী মোঃ মাসুদ রানা ও মেহেদী হাসান টুটুল এই ঘটনার মূল হোতা। আমি আমার ছেলে হত্যার বিচার চাই ও দোষীদের শাস্তি দাবী জানাচ্ছি।
এ বিষয়ে গৌরীপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি তদন্ত) মোঃ সালাহ উদ্দিন করিম বলেন, এই হত্যাকাণ্ডের মামলা চলমান রয়েছে। সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনা হবে।
উল্লেখ্য যে, গত ১৩ জুন উপজেলার সহনাটি ইউনিয়নের সোনাকান্দি গ্রামের তারা মিয়ার চায়ের দোকানের সামনে একই গ্রামের খাইয়ুম ওরফে কাইয়ুম এর ছেলে ইউনিয়ন ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবিরকে দুবৃত্তরা হত্যা করে। এই ঘটনায় নিহতের বাবা বাদী হয়ে গত ১৬ জুন গৌরীপুর ১১ জনের নাম উল্লেখসহ ১৭জনকে আসামী করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং- ১৬।
