ময়মনসিংহে ইসলামী আন্দোলনের ৫ দফা দাবিতে মিছিল

মুহম্মদ আবুল বাশার, ময়মনসিংহ | অক্টোবর ১০, ২০২৫

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ময়মনসিংহ জেলা উত্তর ও দক্ষিণ এবং মহানগর শাখার উদ্যোগে পিআর পদ্ধতিতে জাতীয় নির্বাচন ৫ দফা দাবী বাস্তবায়নের জন্য শুক্রবার বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ বিকেলে অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ময়মনসিংহ জেলা কমিটির সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কমিটির স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক ডাক্তার নাসির উদ্দীন আহমেদ।

বক্তব্য রাখেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এর ভালুকা আসন থেকে মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী মোস্তফা কামাল কাশেমী, ময়মনসিংহ দক্ষিন জেলা সভাপতি মাওলানা মামুনুর রশিদ সিদ্দিকী, আলহাজ্ব আনোয়ার হোসেন প্রমূখ।

বিক্ষোভ মিছিলটি শহরের বড় মসজিদের সামনে থেকে বের হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে নতুন মোড়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।

রাজনীতি, ময়মনসিংহ, সারাদেশ


