ময়মনসিংহে এনসিপির মতবিনিময় সভা

মুহম্মদ আবুল বাশার, ময়মনসিংহ | অক্টোবর ৭, ২০২৫

ময়মনসিংহে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি’র) সাংগঠনিক সভা মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয়। আগামী ১৪ অক্টোবর জেলা সমন্বয় সভা সফল করার লক্ষে এ সাংগঠনিক মতবিনিময় করা হয়েছে।

সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাংগঠনিক সম্পাদক ও ময়মনসিংহ বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক আশিকী আলম। অনুষ্টানে সভাপতিত্ব করেন এনসিপি নেতা ইকরাম ইলাহি সাজ।

এসময় এনসিপি নেতা এডভোকেট এটিএম মাহবুব উল আলম, অধ্যক্ষ ডাঃ একেএম সিদ্দিকুর রহমান, মোঃ জসীম উদ্দিন, মোঃ মোজাম্মেল হক, আলী হোসেন, মোঃ ফুয়াদ হাসান,সুফি আব্দুল্লাহ সহ আরো অনেক নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

