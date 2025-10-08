ময়মনসিংহে কন্যা শিশু দিবস উদযাপন

মুহম্মদ আবুল বাশার, ময়মনসিংহ | অক্টোবর ৯, ২০২৫

ময়মনসিংহে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে সচেতনতামূলক সভা অনুষ্টিত হয়।“আমি কন্যাশিশু, স্বপ্ন গড়ি, সাহসে লড়ি, দেশের কল্যাণে কাজ করি” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস-২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে ময়মনসিংহে সচেতনতামূলক সভা করা হয়।

বুধবার (৮ অক্টোবর) সকাল ১১টায় মহিলা সমিতি উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ে ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসন,মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালকের কার্যালয় ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমির যৌথ আয়োজনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক নাজনীন সুলতানার সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসক মুফিদুল আলম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক বলেন, কন্যাশিশুরা সমাজের অমূল্য সম্পদ। তাদের শিক্ষার সুযোগ, সুরক্ষা ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করলেই টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন সম্ভব।

কন্যাশিশুদের স্বপ্ন দেখতে, সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যেতে এবং জাতির উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।তিনি আরো বলেন, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্রীড়া, প্রশাসন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সব ক্ষেত্রেই আজ আমাদের কন্যাশিশুরা তাদের মেধা ও প্রতিভার স্বাক্ষর রাখছে।

তবুও আমাদের সামনে কিছু চ্যালেঞ্জ এখনো রয়ে গেছে বাল্যবিবাহ,যৌন হয়রানি, লিঙ্গ বৈষম্য, এবং নিরাপত্তাহীনতা। এসব সমস্যা দূর করতে সমাজের প্রতিটি স্তরে সচেতনতা এবং ইতিবাচক মানসিকতার বিকাশ প্রয়োজন।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, যদি প্রতিটি পরিবার কন্যাশিশুকে ভালোবাসা, সুযোগ ও নিরাপত্তা দেয়, তাহলে তারা শুধু নিজের জীবনে নয়, পুরো জাতির ভবিষ্যৎ পরিবর্তন করতে পারবে।অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

ময়মনসিংহ, সারাদেশ


