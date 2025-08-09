ময়মনসিংহে গণফোরামের বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহসিনের শোকসভা

মুহম্মদ আবুল বাশার, ময়মনসিংহ | আগস্ট ১০, ২০২৫

গণফোরাম আয়োজিত ময়মনসিংহের গণফোরামের বীর মুক্তিযোদ্ধা মোস্তফা মোহসিন মন্টুর স্মরণে শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৯ আগস্ট (শনিবার) বিকালে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক সাবেক সংসদ সদস্য ও গণফোরাম সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোস্তফা মোহসিন মন্টুর স্মরণে গণফোরাম জেলা ও মহানগর শাখার আয়োজনে শোকসভা ঐতিহাসিক মুসলিম ইন্সটিটিউট মিলনায়তনে আলোচনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গণফোরামের উপদেষ্টা সিনিয়র আইনজীবী এ এইচ এম খালেকুজ্জামান।প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন গণফোরামের সভাপতি পরিষদ সদস্য এডভোকেট সেলিম আকবর।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন গণফোরাম সভাপতি পরিষদের সদস্য মোঃ আবুল হাসনাত, গণফোরামের কোষাধ্যক্ষ শাহ নুরুজ্জামান ও গণফোরাম এর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক লতিফুল বারী হামিম, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক সিনিয়র আইনজীবী একেএম রায়হান উদ্দিন ছাড়াও বক্তব্য রাখেন গণফোরাম এর কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন শোক সভা উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব মোঃ মনজুরুল হক মনজু ও যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ নোমানুর রশিদ নোমান।

