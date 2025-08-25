ময়মনসিংহে জাতীয় নিরাপত্তা শীর্ষক প্রশিক্ষণ

মুহম্মদ আবুল বাশার, ময়মনসিংহ | আগস্ট ২৫, ২০২৫

ময়মনসিংহে”আর্থিক ব্যয় ব্যবস্থাপনা, এসিআর,আয়কর ও জাতীয় নিরাপত্তা” শীর্ষক প্রশিক্ষণ,বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) অনুষ্ঠিত হয়।

(২৫ আগস্ট) সোমবার বিনার শক্তিশালী প্রকল্পের অর্থায়নে বিনার সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিনার মহাপরিচালক ড মোঃ আবুল কালাম আজাদ।

সভাপতিত্ব করেন বিনার পরিচালক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ড.শরিফুল হক ভূঞা। বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসক মুফিদুল আলম।

বিশেষ অতিথি ছিলেন বিনার পরিচালক গবেষণা ড.মোহাম্মদ হোসেন আলী, বিনার পরিচালক প্রশাসন ও সাপোর্ট সার্ভিস ড.মোঃ আজিজুল হক, বিনার শক্তিশালী করণ প্রকল্পের উপ প্রকল্প পরিচালক পিএসও ড.মাহবুবুল আলম তরফদার, বিনার শক্তিশালী করণ প্রকল্পের উপ প্রকল্প পরিচালক পিএসও ড.মোঃ আশিকুর রহমান সহ আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

ময়মনসিংহ, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

চার দফা দাবিতে ময়মনসিংহের গৌরীপুরে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মানববন্ধন

স্বতন্ত্র মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার দাবিসহ ৪ দফা দাবিতে ময়মনসিংহেরবিস্তারিত

২১ শে আগষ্টের শহীদদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির দাবি জানাল ছাত্রদল

ময়মনসিংহের গৌরীপুর উপজেলার শালীহর গ্রামে ১৯৭১ সালের ২১ শে আগষ্টবিস্তারিত

ময়মনসিংহে খাদ্য বান্ধব ডিলার নিয়োগে লটারি

ময়মনসিংহ সদর উপজেলার ৩ টি ইউনিয়নে খাদ্যবান্ধব ডিলার নিয়োগে দাখিলকৃতবিস্তারিত

ময়মনসিংহে বিভাগীয় উন্নয়ন সভা অনুষ্ঠিত

ময়মনসিংহ বিভাগের সকল বিভাগীয় দপ্তরের কার্যধারার অগ্রগতি ও সর্বশেষ পরিস্থিতিবিস্তারিত

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে চাচাতো ভাইয়ের ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে বাবা-ছেলের ঝগড়া থামাতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে মোকশেদ আলী নামেরবিস্তারিত

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে খামারি মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ

‘খামারী মোবাইল অ্যাপ’ কে যাদুযন্ত্রের অ্যাপ বলে আখ্যায়িত করেছেন কৃষকরা।বিস্তারিত

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের উদ্বোধন

“অভয়াশ্রম গড়ে তুলি, দেশি মাছে দেশ ভরি” এই প্রতিপাদ্যকে সামনেবিস্তারিত

খালেদা জিয়ার জন্মদিনে ময়মনসিংহের গৌরীপুরে ছাত্রদলের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ৮১ তমবিস্তারিত

খালেদা জিয়ার জন্মদিনে ময়মনসিংহের গৌরীপুরে দোয়া মাহফিল ও বৃক্ষরোপণ

বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ৮১ তমবিস্তারিত

ময়মনসিংহের গফরগাও চোর গ্রেফতার

ময়মনসিংহের গফরগাঁও থানার অভিযানে ১২টি ল্যাপটপসহ আন্তঃ জেলা চোরচক্রের ০৫বিস্তারিত

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে কোকোর জন্ম বার্ষিকীতে গাছের চারা বিতরণ

সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর ৫৬তম জন্মবিস্তারিত

ময়মনসিংহে গলায় ফাঁস দিয়ে গার্মেন্টস কর্মীর আত্মহত্যা

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে গলায় ফাঁস দিয়ে স্বপন চন্দ্র (২৩) নামের একবিস্তারিত

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে পলিনেট হাউজে টমেটোর আবাদ করে লাভবান কৃষক শহীদুল্লাহ

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে পলিনেট হাউজে গ্রাফটিং পদ্ধতিতে টমেটোর চাষ করে লাভবানবিস্তারিত

ঢাকায় সরকারি আলিয়া মাদরাসায় ফাজিল অনার্স শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ

সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকার ফাজিল অনার্স (২৪-২৫) বর্ষের শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্টিতবিস্তারিত

ময়মনসিংহে জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা

ময়মনসিংহে জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। রবিবার (১০ আগস্ট)বিস্তারিত

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে গাছের চারা বিতরণ করেন সাবেক এমপি শাহীন

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি আলহাজ্ব শাহ নুরুল কবিরবিস্তারিত