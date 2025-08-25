ময়মনসিংহে জাতীয় নিরাপত্তা শীর্ষক প্রশিক্ষণ

ময়মনসিংহে জাতীয় নিরাপত্তা শীর্ষক প্রশিক্ষণ
ময়মনসিংহে”আর্থিক ব্যয় ব্যবস্থাপনা, এসিআর,আয়কর ও জাতীয় নিরাপত্তা” শীর্ষক প্রশিক্ষণ,বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) অনুষ্ঠিত হয়।
(২৫ আগস্ট) সোমবার বিনার শক্তিশালী প্রকল্পের অর্থায়নে বিনার সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিনার মহাপরিচালক ড মোঃ আবুল কালাম আজাদ।
সভাপতিত্ব করেন বিনার পরিচালক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ড.শরিফুল হক ভূঞা। বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসক মুফিদুল আলম।
বিশেষ অতিথি ছিলেন বিনার পরিচালক গবেষণা ড.মোহাম্মদ হোসেন আলী, বিনার পরিচালক প্রশাসন ও সাপোর্ট সার্ভিস ড.মোঃ আজিজুল হক, বিনার শক্তিশালী করণ প্রকল্পের উপ প্রকল্প পরিচালক পিএসও ড.মাহবুবুল আলম তরফদার, বিনার শক্তিশালী করণ প্রকল্পের উপ প্রকল্প পরিচালক পিএসও ড.মোঃ আশিকুর রহমান সহ আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।
