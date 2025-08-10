ময়মনসিংহে জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা

ময়মনসিংহে জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা
ময়মনসিংহে জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। রবিবার (১০ আগস্ট) ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসক মোঃ মুফিদুল আলম।
সভায় জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে এবং সার্বিকভাবে অপরাধ দমনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। ময়মনসিংহ জেলায় ১৪ টি থানায় জুলাই ২০২৫ মাসে ৪০৯ টি, জুন ২০২৫ মাসে ৪৪৬ টি মামলা দায়ের হয়েছে।
একই সাথে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।জেলা ও উপজেলায় মাদক স্পটসমূহে নিয়মিত মাদক বিরোধী মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।
এছাড়াও জেলার বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, ধর্ষণ ও অপহরণসহ চাঞ্চল্যকর বিষয়সমূহ নিয়ে সভায় আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়।সভাপতির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক বলেন এই জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ রাখার লক্ষ্যে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নিরলসভাবে যে কাজ করে যাচ্ছে, এতে কোন সন্দেহ নেই।
তবে স্থানীয় পর্যায়ে অপরাধ দমনে আমাদের আরো চেষ্টা বাড়াতে হবে। তিনি আরো বলেন, এই জেলার আইন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে অবশ্যই আমাদের সকলের নিজ নিজ অবস্থান হতে সবাইকে সহযোগিতা করতে হবে।
এ ছাড়াও সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার কাজী আখতারুল আলম,সিভিল সার্জন মুহাম্মদ ছাইফুল ইসলাম খান এবং জেলা আইন শৃঙ্খলা কমিটির সদস্য বৃন্দ সহ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা বৃন্দ।
এই রকম সংবাদ আরো পেতে হলে এই লেখার উপরে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। সংবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এই পেইজের নীচে মন্তব্য করার জন্য ঘর পাবেন