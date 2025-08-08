ময়মনসিংহে নেশার ইনজেকশনসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

ময়মনসিংহে নেশার ইনজেকশনসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার
ময়মনসিংহে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর,বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোঃ কাওসারুল হাসান রনি’র সার্বিক তত্ত্বাবধানেব বৃহস্পতিবার (৭ আগষ্ট) কোতোয়ালী মডেল থানাধীন বলাশপুর এলাকায় যাত্রীবাহী বাস তল্লাশী করে মোছাঃ শান্তা আক্তার (২১)।
স্বামীঃ মিলন হোসেন, পিতাঃ মৃত আব্দুর রহমান, মাতাঃ রোকেয়া খাতুন, সাং- উত্তর গোপালপুর, থানা- পাঁচবিবি, জেলা- জয়পুরহাটকে ৯৯০ এ্যাম্পুল কুপিজেসিক ইনজেকশনসহ গ্রেফতার করা হয়।
উপ-পরিদর্শক মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান বাদী হয়ে আসামীর বিরুদ্ধে ময়মনসিংহের কোতোয়ালী মডেল থানায় মামলা দায়ের করেন।
