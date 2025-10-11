ময়মনসিংহে বন্ধ থাকবে শামীমের মালিকানাধীন ইউনাইটেড বাস

মুহম্মদ আবুল বাশার, ময়মনসিংহ | অক্টোবর ১১, ২০২৫

ময়মনসিংহে গেজেটভুক্ত আবু রায়হানকে হেনস্তার ঘটনায় শহীদ সাগর হত্যা মামলার আসামী ও জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আমিনুল হক শামীমের মালিকানাধীন ইউনাইটেড সার্ভিসের ১৬টি বাস বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

প্রশাসন ও মোটর মালিক সমিতির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনার পর বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন এবং পরিবহন শ্রমিকদের পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি প্রত্যাহার করা হয়।

এতে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পর শনিবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে ঢাকা–ময়মনসিংহ মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। এর আগে শুক্রবার রাত ৯টার দিকে গেজেটভুক্ত জুলাই আন্দোলনের আবু রায়হানকে শারীরিকভাবে হেনস্তা ও অপমানের প্রতিবাদে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাকর্মীরা নগরীর বাসকান্দা ইউনাইটেড বাস কাউন্টারের সামনে অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন।

শনিবার সকাল ১১টার দিকে পরিবহন শ্রমিকরাও বাইপাস মোড়ে সকল ধরনের যান চলাচল বন্ধ করে অবস্থান নেন।

এতে মহাসড়কে দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয় এবং যাত্রীরা চরম ভোগান্তিতে পড়েন।ময়মনসিংহ মহানগর বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সাবেক সদস্য সচিব আল নূর মোহাম্মদ আয়াস বলেন আবু রায়হানকে লাঞ্ছিতের বিচার, ফ্যাসিস্ট শামীম নিয়ন্ত্রিত ১৬ বাস বন্ধ, ম্যানেজার প্রত্যাহার এবং সংশ্লিষ্টদের চাকরিচ্যুত করার আশ্বাসে আমরা অবস্থান কর্মসূচি প্রত্যাহার করেছি।”

ময়মনসিংহ জেলা মোটর মালিক সমিতির সভাপতি ও জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আলমগীর মাহমুদ আলম বলেন, “আমিনুল হক শামীম পরিচালিত ১৬ বাস বন্ধের পাশাপাশি একটি মনিটরিং টিম গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে ইউনাইটেড সার্ভিসের ম্যানেজার রতন পণ্ডিতকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

ময়মনসিংহ সদর সার্কেল মো: সোহরাওয়ার্দী জানিয়েছেন, আলোচনা সাপেক্ষে জনস্বার্থে বাস চলাচলের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। আমিনুল হক শামীমের মালিকানাধীন বাস গুলো বন্ধ থাকবে। পরবর্তীতে একটি কমিটি হবে সেই কমিটিতে ছাত্র প্রতিনিধিরাও থাকবে।

ময়মনসিংহ, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে বিএনপির মিছিল ও আলোচনা সভা

“তারুণ্যের প্রথম ভোট. ধানের শীষের পক্ষে হোক” এই প্রতিপাদ্যকে সামনেবিস্তারিত

ময়মনসিংহে ইসলামী আন্দোলনের ৫ দফা দাবিতে মিছিল

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ময়মনসিংহ জেলা উত্তর ও দক্ষিণ এবং মহানগরবিস্তারিত

ময়মনসিংহে কন্যা শিশু দিবস উদযাপন

ময়মনসিংহে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে সচেতনতামূলক সভা অনুষ্টিত হয়।“আমিবিস্তারিত

ময়মনসিংহে এনসিপির মতবিনিময় সভা

ময়মনসিংহে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি’র) সাংগঠনিক সভা মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয়।বিস্তারিত

আবরার ফাহাদের মৃত্যুবার্ষিকীতে গৌরীপুরে ছাত্রদলের দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) এর শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদের ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকীবিস্তারিত

ময়মনসিংহে বিশ্ব বসতি দিবস উদযাপন

ময়মনসিংহে বিশ্ব বসতি দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা জেলা প্রশাসকের সন্মেলনবিস্তারিত

ময়মনসিংহে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরিকল্পনা সভা

ময়মনসিংহে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আয়োজনে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন উপলক্ষে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দেরবিস্তারিত

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে শহীদ জোবায়ের স্মৃতি মটরবাইক ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সহিংসতায় শহীদ হওয়া জোবায়েরবিস্তারিত

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে বিশ্ব শিক্ষক দিবস উদযাপন

সারাদেশের ন্যায় ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলায় বিশ্ব শিক্ষক শিক্ষক দিবস উদযাপনে রেলিবিস্তারিত

ময়মনসিংহে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ই-লার্নিং এন্ড আর্নিং চতুর্থ ব্যাচের উদ্ধোধন

ময়মনসিংহ জেলায় যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয় অধীনে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃকবিস্তারিত

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে একই রাতে দুটি দুর্ধর্ষ চুরি

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে দুর্ধর্ষ চুরির ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার পৃথক পৃথক সময়েবিস্তারিত

ময়মনসিংহে শ্রমিক অধিকার পরিষদের বিক্ষোভ-প্রতিবাদ

ময়মনসিংহে বাংলাদেশ শ্রমিক অধিকার পরিষদের সভাপতি আব্দুর রহমানের উপর হামলারবিস্তারিত

স্বামী-সন্তান ও দেশের মঙ্গলকামনায় ময়মনসিংহের গৌরীপুরে সিঁদুর খেলা

দেখতে দেখতে পূজা শেষ। দশমীতে মা দুর্গার বিদায়ের পালা। মর্ত্যলোকবিস্তারিত

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে শিক্ষক লাঞ্ছিতের ঘটনায় সম্মিলিত শিক্ষক সমাজের মানববন্ধন

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে ভূটিয়ারকোনা আদর্শ স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ গোলাম মোহাম্মদকেবিস্তারিত

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে অধ্যক্ষকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে বের করে দিলেন এক সহকারী শিক্ষক

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে ভূটিয়ারকোনা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যক্ষ গোলামবিস্তারিত

ময়মনসিংহে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের গণশুনানি

ময়মনসিংহে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের,বিভাগীয় কার্যালয়ের উদ্যোগে শহরের ট্রিপল ট্রি ক্যাফেবিস্তারিত