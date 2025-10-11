ময়মনসিংহে বন্ধ থাকবে শামীমের মালিকানাধীন ইউনাইটেড বাস

ময়মনসিংহে বন্ধ থাকবে শামীমের মালিকানাধীন ইউনাইটেড বাস
ময়মনসিংহে গেজেটভুক্ত আবু রায়হানকে হেনস্তার ঘটনায় শহীদ সাগর হত্যা মামলার আসামী ও জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আমিনুল হক শামীমের মালিকানাধীন ইউনাইটেড সার্ভিসের ১৬টি বাস বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
প্রশাসন ও মোটর মালিক সমিতির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনার পর বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন এবং পরিবহন শ্রমিকদের পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি প্রত্যাহার করা হয়।
এতে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পর শনিবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে ঢাকা–ময়মনসিংহ মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। এর আগে শুক্রবার রাত ৯টার দিকে গেজেটভুক্ত জুলাই আন্দোলনের আবু রায়হানকে শারীরিকভাবে হেনস্তা ও অপমানের প্রতিবাদে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাকর্মীরা নগরীর বাসকান্দা ইউনাইটেড বাস কাউন্টারের সামনে অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন।
শনিবার সকাল ১১টার দিকে পরিবহন শ্রমিকরাও বাইপাস মোড়ে সকল ধরনের যান চলাচল বন্ধ করে অবস্থান নেন।
এতে মহাসড়কে দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয় এবং যাত্রীরা চরম ভোগান্তিতে পড়েন।ময়মনসিংহ মহানগর বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সাবেক সদস্য সচিব আল নূর মোহাম্মদ আয়াস বলেন আবু রায়হানকে লাঞ্ছিতের বিচার, ফ্যাসিস্ট শামীম নিয়ন্ত্রিত ১৬ বাস বন্ধ, ম্যানেজার প্রত্যাহার এবং সংশ্লিষ্টদের চাকরিচ্যুত করার আশ্বাসে আমরা অবস্থান কর্মসূচি প্রত্যাহার করেছি।”
ময়মনসিংহ জেলা মোটর মালিক সমিতির সভাপতি ও জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আলমগীর মাহমুদ আলম বলেন, “আমিনুল হক শামীম পরিচালিত ১৬ বাস বন্ধের পাশাপাশি একটি মনিটরিং টিম গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে ইউনাইটেড সার্ভিসের ম্যানেজার রতন পণ্ডিতকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।
ময়মনসিংহ সদর সার্কেল মো: সোহরাওয়ার্দী জানিয়েছেন, আলোচনা সাপেক্ষে জনস্বার্থে বাস চলাচলের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। আমিনুল হক শামীমের মালিকানাধীন বাস গুলো বন্ধ থাকবে। পরবর্তীতে একটি কমিটি হবে সেই কমিটিতে ছাত্র প্রতিনিধিরাও থাকবে।
